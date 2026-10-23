Jesse Huerta explica por qué se aleja de Jesse & Joy

El músico mexicano busca priorizar su bienestar y pasar más tiempo con su familia mientras impulsa su nuevo proyecto, Jesse and The Supernovas

Jesse Huerta decidió hablar abiertamente sobre los motivos que lo llevaron a tomar distancia del dúo que formó durante más de dos décadas con su hermana Joy Huerta.

El músico mexicano explicó que necesita cambiar el ritmo de su vida, dedicar más tiempo a su familia y cuidar su bienestar físico y emocional, una decisión que ha generado numerosas reacciones entre los seguidores de Jesse & Joy.

De acuerdo con lo compartido durante una entrevista con la prensa, Jesse reconoció que el ritmo de trabajo que mantuvo durante años comenzó a pasarle factura.

Entre giras, grabaciones y compromisos profesionales, el cantante sintió la necesidad de hacer una pausa para recuperar el equilibrio personal y estar más presente con sus seres queridos. Incluso recordó que años atrás atravesó una crisis nerviosa que lo llevó a reflexionar sobre sus prioridades.

El artista dejó claro que su decisión no significa abandonar la música, sino tomar distancia temporal del proyecto que comparte con su hermana.

Después de más de 20 años trabajando juntos, considera que es momento de explorar otras inquietudes creativas y abrir espacio para una etapa diferente en su carrera. Con esta postura, busca que su decisión sea entendida como una necesidad personal y no como el final de su relación con la música.

Como parte de este nuevo capítulo, Jesse presentó Jesse and The Supernovas, un proyecto con el que busca experimentar con nuevos sonidos e ideas. El músico también aclaró que esta propuesta llevaba meses preparándose y que no surgió como consecuencia de su salida de Jesse & Joy. Según explicó anteriormente, su intención era desarrollar ambos proyectos, aunque finalmente decidió priorizar su bienestar y hacer una pausa en el dúo.

La decisión también ha generado conversación por las declaraciones de Joy Huerta, quien reconoció que la noticia la tomó por sorpresa y que se enteró poco antes de que se hiciera pública. Mientras tanto, Jesse ha insistido en que sus motivos son personales y que no busca desentenderse de los compromisos profesionales que adquirió con el público. El dúo tiene presentaciones previamente programadas que forman parte de esta transición.

Por ahora, Jesse Huerta no ha establecido una fecha para regresar a Jesse & Joy, por lo que esta pausa continúa sin un plazo definido. Mientras se prepara para impulsar su nueva propuesta musical, el cantante busca encontrar un balance entre su carrera, su familia y su vida personal. Una nueva etapa que, según ha explicado, no representa una despedida de la música, sino una oportunidad para escucharse y explorar otros caminos creativos.