Jesse Eisenberg dice que no quiere volver a ser Mark Zuckerberg

Jesse Eisenberg dijo que no quiere volver a ser Mark Zuckerberg y criticó el impacto de las redes sociales durante un festival de cine

El actor y director Jesse Eisenberg afirmó que no desea volver a interpretar a Mark Zuckerberg ni seguir siendo asociado con el fundador de Facebook, durante una charla en el Festival de Cine de Karlovy Vary, donde recibió el Premio del Presidente.

Durante el encuentro, Eisenberg fue cuestionado sobre si sentía alguna responsabilidad por la imagen pública que ayudó a construir de Zuckerberg tras protagonizar The Social Network, dirigida por David Fincher en 2010.

El actor respondió que no tiene interés en retomar el personaje para la próxima película de Aaron Sorkin, The Social Reckoning, y explicó que no desea seguir vinculado con el empresario tecnológico. El papel será interpretado por Jeremy Strong.

“Ya no quiero que me asocien con él porque no me gusta la comparación”, afirmó.

Recordó cómo obtuvo el papel

Eisenberg relató que consiguió el personaje después de una audición realizada junto a su hermana menor y recordó que, durante su encuentro con David Fincher, el director no le pidió leer el guion, sino que le describió la personalidad que buscaba para el protagonista.

Según explicó, Fincher le habló de una persona cuya forma de actuar resultaba inquietante porque era imposible saber qué estaba pensando, descripción que terminó inspirando su interpretación.

El actor también habló sobre el crecimiento de las redes sociales desde el estreno de la película y reconoció que evita utilizarlas.

“No uso ninguna red social. Todo eso me da mucho miedo”, comentó.

Eisenberg añadió que participar en una película sobre el origen de Facebook cambió su percepción sobre el impacto de estas plataformas.

“El hecho de participar en la película sobre esto lo hizo aún más aterrador, porque veo que la persona que creó este sitio web no es alguien a quien le importen los demás. Pensé: bueno, si este tipo es el creador de este mundo, no quiero vivir en él”.

Habla sobre su carrera como director

Durante la conversación, Eisenberg también recordó las críticas que recibió su ópera prima, When You Finish Saving the World, y señaló que percibe un trato distinto hacia personajes masculinos y femeninos con conductas similares.

Como ejemplo mencionó que el personaje interpretado por Julianne Moore fue calificado como cruel por parte de la crítica, mientras que el papel de Kieran Culkin en A Real Pain, con características parecidas, recibió elogios.

El cineasta también elogió el sistema de financiamiento cinematográfico en Europa y aseguró que ofrece mayores oportunidades para desarrollar proyectos con libertad creativa.

Según explicó, en Estados Unidos las producciones suelen priorizar la rentabilidad, mientras que en varios países europeos el respaldo estatal permite concentrarse en la calidad artística de las películas.

Eisenberg se encuentra promoviendo su próxima cinta como director, The Debut, protagonizada por Julianne Moore y Paul Giamatti, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para el 3 de diciembre.