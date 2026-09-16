Jesse & Joy hacen una pausa: ¿será definitiva?

Jesse Huerta anunció una pausa para enfocarse en su familia y bienestar, pero confirmó que cumplirá con los compromisos de Jesse & Joy

Jesse Huerta sorprendió a los seguidores de Jesse & Joy al anunciar que decidió bajar el ritmo y tomarse un tiempo para enfocarse en su familia y en su bienestar personal.

A través de sus redes sociales, el músico explicó que necesita “estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito”, una decisión que, aseguró, tomó desde un lugar de amor y con la intención de cuidar su paz y salud mental y emocional.

Sin embargo, el anuncio no representa una separación definitiva del dúo que comparte con su hermana Joy. Jesse dejó claro que la música continúa siendo una parte fundamental de su vida.

Uno de los puntos principales del comunicado fue la aclaración sobre sus compromisos profesionales. Jesse señaló que mantendrá las presentaciones previamente anunciadas de Jesse & Joy hasta el 17 de noviembre en Londres, Inglaterra.

Por ello, la pausa no implica una salida inmediata de los escenarios ni confirma una ruptura artística entre los hermanos.

Más de dos décadas de música

Jesse y Joy comenzaron a experimentar con la música antes de iniciar formalmente su carrera como dúo. La Sociedad de Autores y Compositores de México registra “Llegaste tú”, creada en 2001, como la primera canción surgida de aquellos trabajos.

El 18 de abril de 2005, ambos firmaron como artistas exclusivos de Warner Music México, con lo que comenzó formalmente su trayectoria profesional.

Su primer álbum fue Ésta es mi vida, producción que incluyó “Espacio sideral”, una de las canciones que ayudaron a posicionarlos entre el público.

Posteriormente llegaron discos como Electricidad y ¿Con quién se queda el perro?, este último considerado uno de los momentos destacados de su carrera.

El repertorio de Jesse & Joy incluye temas como “Espacio sideral”, “Chocolate”, “Adiós”, “¡Corre!”, “La de la mala suerte”, “Llorar”, “Dueles” y “Ecos de amor”.

La dupla también ha recibido importantes reconocimientos, entre ellos premios Latin Grammy, y ha construido su trayectoria alrededor de la composición y la interpretación.

Jesse también busca desarrollar su faceta individual

Además de su trabajo con Joy, Jesse Huerta ha desarrollado el proyecto Jesse and the Supernovas, con el que explora una identidad creativa propia.

El músico había explicado anteriormente que esta iniciativa no buscaba sustituir su trabajo con su hermana, sino abrir un espacio para desarrollar otras inquietudes artísticas mientras continuaba formando parte de Jesse & Joy.

En su mensaje, Jesse dedicó palabras especiales a su hermana y destacó la importancia que el dúo tiene en su trayectoria.

El músico agradeció a Joy por permitirle acompañar su voz a través de las canciones, melodías y otros elementos musicales que han construido juntos durante más de dos décadas.

También aseguró que “nuestra música nunca parará” y que lo que han creado es algo que trasciende a ambos y permanece a través de sus seguidores.

Aunque la noticia generó especulaciones sobre una posible separación, lo confirmado por Jesse es una pausa personal. El cantante explicó que busca estar más presente con su familia y permitirse crecer, crear y explorar nuevos caminos.

Jesse reconoció que no fue una decisión sencilla y pidió comprensión y respeto por el espacio que necesita en esta etapa.