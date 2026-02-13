Jesse & Joy confirman segunda fecha en la Arena Monterrey

El espectáculo, que ha sido aclamado por la crítica y el público, que ya hizo un "sold out" en el primer concierto, promete ser la "noche más romántica del año"

Tras una racha de presentaciones históricas y recintos abarrotados, el dúo más querido del pop en español, Jesse & Joy, ha confirmado su regreso a la Sultana del Norte para ofrecer el broche de oro de su gira. La cita para esta última oportunidad de vivir “EL DESPECHO” Tour 2026 será el próximo 21 de mayo a las 21:00 horas en la Arena Monterrey.

Una noche para el corazón y la memoria

Los hermanos Huerta han preparado una selección meticulosa de su repertorio, diseñada para llevar a los asistentes por un viaje emocional que transita entre el amor profundo y el desahogo del despecho.

Los fans regios podrán corear en vivo himnos que ya son parte de la cultura popular, tales como "Espacio Sideral" "Corre", "La de la Mala Suerte", "Dueles", o "Ecos de Amor", por mencionar algunos.

Información de boletos

La venta general será el viernes 13 de mayo, a las 10:00 horas en www.superboletos.com, taquillas de la Arena Monterrey, Palacio de Hierro e Innova Sport.