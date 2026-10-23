Jesse & Joy anuncia gira "El Amor de México" sin Jesse

El proyecto pop recorrerá ciudades de México, Estados Unidos y Canadá con Joy al frente del escenario interpretando sus grandes éxitos.

En lo que representa un importante giro para la trayectoria del famoso concepto pop, se anunció de manera oficial la gira internacional "El Amor de México", la cual se llevará a cabo sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke.

A través de un emotivo video promocional compartido en plataformas digitales, la agrupación presentó el concepto de esta nueva gira mientras se reafirma que el proyecto mantendrá su compromiso con el público.

“Jesse & Joy nunca fuimos solamente dos personas sobre un escenario. Jesse & Joy son las canciones, las historias que ustedes hacen suyas... Y quizás esto sea pertenecer: soltar y aceptar que, por más que duela, hay historias que terminan y ahí mismo es donde comienzan unas nuevas”.

Fechas y recintos confirmados de la gira

El anuncio estuvo acompañado del cartel de fechas que recorrerá diversas ciudades de México, Estados Unidos y Canadá. Cabe destacar que en la parte inferior de la cartelería oficial se remarca de forma explícita la leyenda.

"Sin la presencia ni participación de Jesse Eduardo Huerta Uecke".

Entre los conciertos agendados destacan:

12 de febrero: Toluca

Toluca 14 de febrero: Ciudad de México

Ciudad de México 18 de febrero: Tuxtla

Tuxtla 20 de febrero: Querétaro

Querétaro 25 de febrero: Los Mochis

Los Mochis 28 de febrero: León

León 12 de marzo: Veracruz

Veracruz Abril y Mayo: Presentaciones en Denver, Salt Lake City, Vancouver, Seattle, Portland, San Francisco, Phoenix, El Paso, Austin, San Antonio, Dallas, McAllen y Houston.

Esta nueva etapa promete llevar la música y el repertorio icónico de la agrupación a miles de seguidores en diversos escenarios internacionales.