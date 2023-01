Jeremy Renner es dado de alta y se encuentra en casa

Luego del terrible accidente que sufrió con una máquina quitanieves el 1 de enero. El actor Jeremy Renner fue dado de alta y se encuentra en su casa en Reno, Nevada.



Renner atravesó momentos críticos que casi le cuestan la vida luego de ser aplastado por la maquina y entrando en varías ocaciones al quirófano.



Tras más de 15 días en el nosocomio, el actor al fin anuncia su salida con un tuit que responde a una publicación de Mayor of Kingston, serie de la que es protagonista.





Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏