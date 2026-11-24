Jennifer Lopez y Jane Fonda podrían reencontrarse en una nueva película que dará continuidad a la comedia Si te casas... te mato

Dos décadas después de protagonizar una de las comedias románticas más recordadas de los años 2000, Jennifer Lopez y Jane Fonda podrían volver a compartir pantalla. Ambas actrices mantienen conversaciones sobre la posibilidad de realizar una nueva película de Monster-in-Law, conocida en Latinoamérica como Si te casas... te mato.

La cantante y actriz estadounidense adelantó esta posibilidad durante una próxima aparición en el programa The Drew Barrymore Show, donde recordó su experiencia junto a Fonda y habló sobre el cariño que conserva por su antigua compañera de reparto.

Durante la conversación, Drew Barrymore mencionó la película de 2005 y expresó su gusto por la historia. Lopez también recordó con afecto a los integrantes del elenco y, particularmente, a Jane Fonda, a quien describió como una persona extraordinaria.

"Fue increíble. La amé", comentó Jennifer Lopez al recordar su trabajo con la actriz de 88 años. Posteriormente, dejó abierta la posibilidad de retomar la historia: "Estamos hablando de quizá hacer otra".

¿De qué trataría el regreso de Si te casas... te mato?

La cinta original, estrenada en 2005 y dirigida por Robert Luketic, presentó una complicada relación familiar entre Charlotte "Charlie" Cantilini, interpretada por Jennifer Lopez, y Viola Fields, personaje al que dio vida Jane Fonda.

La trama gira alrededor de una mujer que está a punto de casarse con Kevin Fields, interpretado por Michael Vartan. Sin embargo, sus planes matrimoniales se complican cuando conoce a su futura suegra, una mujer controladora que hará todo lo posible para impedir la boda de su hijo.

El enfrentamiento entre ambas protagonistas dio forma a una comedia sobre rivalidades familiares, celos y relaciones amorosas, que también contó con las actuaciones de Wanda Sykes, Adam Scott, Monet Mazur, Annie Parisse y Will Arnett.

Por ahora, la posibilidad de una segunda entrega permanece en conversaciones. No se han anunciado acuerdos de producción, un guion confirmado ni una fecha de estreno.

Jennifer Lopez y Jane Fonda conservaron su amistad

La relación entre las protagonistas trascendió la pantalla. Después de trabajar juntas en la comedia, ambas mantuvieron contacto y volvieron a coincidir en diferentes acontecimientos públicos.

Uno de sus encuentros más recordados ocurrió en 2013, cuando Jane Fonda participó en la ceremonia en la que Jennifer Lopez recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Más recientemente, las actrices coincidieron durante una celebración previa a los premios Oscar de 2025.

Fonda también ha reconocido la importancia que tuvo Monster-in-Law en su trayectoria. En una conversación de 2015, explicó que aceptar el proyecto fue una decisión estratégica para acercarse a las nuevas generaciones de espectadores después de varios años alejada de la actuación.

La intérprete consideró que compartir créditos con Jennifer Lopez le permitiría recuperar la atención del público y presentar su trabajo a personas que todavía no conocían su carrera.

Jennifer Lopez también prepara nuevos proyectos

El posible regreso de la comedia no es la única noticia relacionada con la carrera de la artista. Jennifer Lopez también trabaja en nueva música y prepara el lanzamiento de The JLo Show, una producción cinematográfica que recoge la presentación final de su residencia en Las Vegas.

El especial llegará a la televisión el 26 de noviembre de 2026, a través de CBS, y posteriormente estará disponible en Paramount+.

Mientras tanto, los seguidores de Si te casas... te mato tendrán que esperar para conocer si las conversaciones entre Lopez y Fonda se convierten en un proyecto cinematográfico. De concretarse, la reunión permitiría recuperar a dos personajes cuya rivalidad se convirtió en uno de los elementos más reconocibles de la comedia original.