Jennifer Lopez lanzará ‘Proof of Love’, explora el amor y dolor

Jennifer Lopez prepara ‘Proof of Love’, tema inspirado en el amor y la ausencia que se incluirá en una edición especial en vinilo de su álbum ‘Love?’

Jennifer Lopez prepara el lanzamiento de “Proof of Love”, una nueva canción inspirada en la dualidad del amor, que puede provocar tanto felicidad como dolor ante la ausencia de una persona querida.

La cantante explicó que encontró una nueva motivación para componer música después de que sus hijos, los mellizos Max y Emme, que comparte con su expareja Marc Anthony, se fueran a la universidad.

La artista describió esta etapa como un periodo de cambios personales que la llevó de regreso al estudio de grabación, donde ha trabajado en canciones que, según adelantó, combinan alegría con emociones profundas.

Una canción sobre el amor y la ausencia

Lopez explicó que “Proof of Love” aborda la manera en que el dolor y el duelo pueden convertirse en una prueba del amor que se siente por alguien.

La cantante señaló que buscó presentar esas emociones desde una perspectiva positiva, con una canción bailable que permita transformar la tristeza en una experiencia musical más luminosa.

La intérprete también adelantó que este lanzamiento estará acompañado por otras canciones de tono divertido y alegre, como parte de una nueva etapa creativa.

‘Proof of Love’ llegará en una edición especial de ‘Love?’

La canción se incluirá como tema adicional en el primer lanzamiento en vinilo del álbum Love?, publicado originalmente en 2011 y considerado el séptimo disco de estudio de Jennifer Lopez.

El material incluye canciones como “On the Floor”, junto a Pitbull; “I'm Into You”, con Lil Wayne, y “Papi”, temas que formaron parte de la etapa musical de la cantante a comienzos de la década de 2010.

De acuerdo con la información publicada por Variety, la preventa de las tres versiones en vinilo comenzará el 28 de octubre de 2026.

El relanzamiento de Love? coincidirá con la presentación de The JLo Show: Live in Vegas, una película de concierto que se estrenará el 26 de noviembre de 2026 por CBS y estará disponible en la plataforma Paramount+.