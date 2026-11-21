La actriz confirmó que el proyecto que produce con Emma Stone ya tiene un primer borrador de guion, escrito por Cole Escola

La película centrada en Miss Piggy, el emblemático personaje de Los Muppets, dio un paso importante en su desarrollo. Jennifer Lawrence confirmó que el proyecto que prepara junto con Emma Stone ya cuenta con un primer borrador del guion.

La actriz compartió la noticia durante su participación en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, donde le preguntaron sobre los avances de la producción que ambas estrellas impulsan y que tendrá a Cole Escola como guionista.

Lawrence dudó antes de responder, pues reconoció que suele meterse en problemas cuando revela información sobre sus proyectos. Finalmente, anunció: “¡Tenemos un primer borrador!”. La declaración provocó aplausos del público y entusiasmo del conductor Andy Cohen.

Emma Stone y Jennifer Lawrence producirán la película

El largometraje fue anunciado en noviembre de 2025, cuando Lawrence reveló que ella y Stone estaban trabajando en una película protagonizada por Miss Piggy, con Cole Escola, creador de la obra “Oh, Mary!”, encargado de escribir el libreto.

La idea surgió durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19, a partir de una broma de una amistad de Lawrence sobre la posibilidad de que Miss Piggy fuera cancelada. La actriz explicó anteriormente que esa ocurrencia inspiró la conversación sobre una película individual del personaje, aunque aclaró que no necesariamente será la trama de la cinta.

Lawrence y Stone participan como productoras y la primera había adelantado que ambas podrían tener apariciones en la historia. Sin embargo, todavía no se han confirmado sus personajes ni otros integrantes del reparto.

¿Jennifer Lawrence o Emma Stone interpretarán a Miss Piggy?

La posibilidad de que alguna de las dos actrices dé vida a la famosa cerdita fue descartada por Emma Stone. En una entrevista con W Magazine, la ganadora del Óscar respondió con humor a las especulaciones y defendió que el personaje no necesita ser interpretado por otra persona.

“Miss Piggy está interpretando a Miss Piggy”, expresó Stone al referirse a quién asumirá el papel. También consideró que sugerir que ella o Lawrence la interpreten sería un insulto para el personaje.

Aunque la confirmación del primer borrador representa un avance en el desarrollo del proyecto, Disney no ha anunciado una fecha de estreno ni un calendario de producción.

La película será la primera producción cinematográfica centrada individualmente en Miss Piggy, uno de los personajes más reconocidos de Los Muppets, cuya personalidad, aspiraciones artísticas y relación con la fama la han convertido en una figura central de la franquicia.