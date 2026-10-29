Jennifer Lawrence regresa como Katniss en Los Juegos del Hambre

Lawrence confirmó su regreso como Katniss Everdeen en Sunrise on the Reaping y reveló detalles del emotivo reencuentro con Josh Hutcherson y Woody Harrelson

La actriz Jennifer Lawrence confirmó que volverá a interpretar a Katniss Everdeen en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, la nueva película de la franquicia cinematográfica basada en las novelas de Suzanne Collins.

La estrella de Hollywood también compartió detalles del emotivo reencuentro con sus antiguos compañeros de reparto Josh Hutcherson y Woody Harrelson.

Durante una entrevista en el pódcast Call Her Daddy, Lawrence habló sobre su regreso al universo de Los Juegos del Hambre y recordó la experiencia de volver a trabajar con integrantes del equipo original, con quienes compartió varios años durante la producción de las películas anteriores.

La ganadora del Oscar describió su regreso al rodaje como una experiencia extraordinaria, especialmente porque encontró nuevamente a integrantes del equipo técnico con quienes había trabajado en numerosas ocasiones.

“¡Oh, Dios mío! Increíble. Fue una locura, porque era el mismo equipo, los mismos camarógrafos y el mismo asistente de dirección con quien he trabajado un millón de veces”, comentó la actriz durante la conversación.

Uno de los momentos más significativos fue reencontrarse con Josh Hutcherson, quien interpreta a Peeta Mellark, y Woody Harrelson, conocido por dar vida a Haymitch Abernathy en las películas originales.

Lawrence explicó que volver a estar junto a Hutcherson fue especialmente conmovedor y recordó con cariño la cercanía que mantienen después de tantos años.

“Josh y Woody. Fue emotivo. Josh y yo no íbamos al baño sin estar abrazados. Fue muy bonito”, relató.

La actriz también contó una anécdota sobre Harrelson, quien supuestamente entró por la ventana de su habitación de hotel sin invitación. Lawrence bromeó al señalar que el actor no habría hecho lo mismo si respetara los límites personales y utilizara la puerta.

¿De qué trata The Hunger Games: Sunrise on the Reaping?

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping adapta la novela homónima de Suzanne Collins y se desarrolla décadas antes de los acontecimientos de la trilogía original.

La historia se centra en Haymitch Abernathy y su participación en los 50 Juegos del Hambre, una edición especial conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta nueva entrega, el actor Joseph Zada interpreta a la versión joven de Haymitch, personaje que Woody Harrelson encarnó en las películas protagonizadas por Lawrence.

La trama explora las circunstancias que marcaron al personaje y su experiencia dentro de la arena.

La presencia de Katniss Everdeen y Peeta Mellark se relaciona con el epílogo de la novela, en el que Haymitch les cuenta a ambos los acontecimientos que vivió durante aquella edición de los juegos.

El reparto también incluye a Elle Fanning como Effie Trinket, Ralph Fiennes como el presidente Coriolanus Snow, Jesse Plemons como Plutarch Heavensbee, Kieran Culkin como Caesar Flickerman y Glenn Close como Drusilla Sickle.

La película llegará a los cines en noviembre de 2026

La dirección de Sunrise on the Reaping está a cargo de Francis Lawrence, cineasta que ya dirigió varias entregas anteriores de la saga. Su regreso detrás de cámaras mantiene la continuidad creativa de la franquicia.

La producción tiene previsto su estreno en salas de cine el 20 de noviembre de 2026. Además, con una duración reportada de 158 minutos, se perfila como la película más larga de la saga hasta ahora.