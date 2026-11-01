Jennifer Lawrence rechaza volver a transformarse en Mística

Jennifer Lawrence descartó repetir la transformación de Mística en X-Men debido a las largas sesiones de maquillaje y el desgaste físico que implicaban

Jennifer Lawrence no tiene interés en volver a someterse a la transformación física que requería interpretar a Mística en la franquicia cinematográfica de X-Men.

La actriz estadounidense reconoció que, aunque disfrutó algunos aspectos del personaje, las largas jornadas de maquillaje y la aplicación de pintura corporal fueron una de las experiencias que menos le gustaron.

En una entrevista, la ganadora del Óscar fue cuestionada sobre la posibilidad de participar nuevamente en un proyecto que requiriera el uso de prótesis y maquillaje especializado, similares a los que necesitaba para convertirse en la mutante de piel azul.

Su respuesta fue contundente: "Nunca digas nunca, pero absolutamente no". Lawrence explicó que el procedimiento resultaba especialmente incómodo por la sensación de frío durante la aplicación de pintura con aerógrafo y porque es una persona cosquillosa.

Las largas sesiones de maquillaje fueron su mayor molestia

La actriz recordó que el proceso para adquirir la apariencia de Mística implicaba una transformación que podía poner a prueba su paciencia y resistencia física.

"¿Sabes cómo el aerógrafo es muy frío? Y yo tengo cosquillas", comentó Lawrence al recordar las dificultades que enfrentaba durante las sesiones de maquillaje.

También señaló que aquella experiencia le permitió descubrir cuánto podía funcionar con pocas horas de sueño y cómo reaccionaba su cuerpo y su mente al llegar a un punto de agotamiento.

En una conversación anterior para el pódcast Call Her Daddy, Lawrence había explicado que durante la filmación de X-Men: Primera generación (X-Men: First Class), película en la que debutó como Mística, el proceso de aplicación de pintura corporal y adhesivos podía tomar hasta ocho horas.

La intérprete también recordó que, incluso antes de conseguir el papel, tuvo que someterse a varias pruebas de imagen en las que le cambiaron el color del cabello en distintas ocasiones durante un mismo día. Según relató, el procedimiento terminó dañándolo de manera permanente.

Los dobles de acción fueron su parte favorita

A pesar de las dificultades relacionadas con el maquillaje, Lawrence aseguró que interpretar a Mística también tuvo momentos que disfrutó especialmente. Entre ellos destacó las escenas de acción y el entrenamiento físico que necesitó para desarrollar los movimientos del personaje.

"Mi parte favorita de interpretar a Mística fueron las acrobacias", explicó la actriz, quien recordó que le resultó divertido entrenar y aprender a moverse de una manera distinta.

También destacó el trabajo de Renee Moneymaker, su doble de acción, con quien compartió experiencia tanto en la franquicia de X-Men como en las películas de Los juegos del hambre, donde también participó en las secuencias de acción de Katniss Everdeen.

Lawrence señaló que Moneymaker es una de sus mejores amigas, por lo que trabajar juntas hizo que esa parte de la producción fuera todavía más especial.

Jennifer Lawrence interpretó a Mística en cuatro películas

La actriz dio vida a Raven Darkhölme, conocida como Mística, en cuatro entregas de la franquicia cinematográfica entre 2011 y 2019.

Su primera aparición ocurrió en X-Men: Primera generación (2011), a la que siguieron X-Men: Días del futuro pasado (2014), X-Men: Apocalipsis (2016) y X-Men: Dark Phoenix (2019).

La interpretación de Lawrence presentó una versión más joven del personaje, cuya capacidad para cambiar de apariencia y su relación con otros mutantes fueron parte importante de la historia desarrollada en esas películas.

Sus declaraciones llegan en un momento en que Marvel prepara el regreso de personajes de la saga cinematográfica de los X-Men con Avengers: Doomsday.

Sin embargo, la actriz dejó claro que no está dispuesta a repetir el proceso de transformación que acompañó su participación en la franquicia.

Por ahora, Lawrence parece cerrar la puerta a volver a utilizar la pintura azul y las prótesis que caracterizaron su versión de Mística, aunque reconoció que conserva buenos recuerdos de las escenas de acción y del trabajo realizado junto a su equipo.