Jennifer Lawrence llega a Instagram y sorprende a fans

La actriz Jennifer Lawrence abrió su cuenta oficial de Instagram y sumó cerca de un millón de seguidores en menos de 24 horas

Después de mantenerse alejada de las redes sociales durante años, Jennifer Lawrence finalmente abrió una cuenta oficial en Instagram y su llegada no pasó desapercibida. La actriz consiguió cerca de un millón de seguidores en menos de 24 horas, aunque dejó claro que su permanencia en la plataforma dependerá del comportamiento de los usuarios.

La ganadora del Óscar explicó desde su primera publicación que no está dispuesta a tolerar comentarios negativos o actitudes agresivas, por lo que podría abandonar Instagram si la experiencia comienza a resultarle desagradable.

En el primer video que compartió en su perfil, Lawrence explicó que decidió probar suerte en la red social, pero estableció desde el principio un límite muy claro para sus seguidores.

La actriz aseguró que, si comienza a recibir comentarios negativos, cerrará su experiencia en Instagram de inmediato. Posteriormente reforzó el mensaje a través de sus historias, donde utilizó el humor para pedir a sus seguidores que evitaran cualquier comentario desagradable o agresivo.

La actriz incluso bromeó al señalar que ese tipo de mensajes podrían afectar negativamente al bebé, aclarando enseguida que ella misma era “el bebé”.

Lawrence abrió oficialmente su perfil el 9 de septiembre y explicó que tuvo que utilizar el nombre de usuario @jlaw, debido a que su nombre completo ya estaba ocupado en la plataforma.

Un día después publicó su primer video y comenzó a interactuar con una audiencia que llevaba años sin tener acceso directo a la actriz a través de las redes sociales.

A pesar de su reciente incorporación, Lawrence ya comenzó a seguir a diversas personalidades del entretenimiento y medios de comunicación.

¿A quiénes sigue Jennifer Lawrence?

Entre las aproximadamente 46 cuentas que sigue se encuentran figuras como Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio y Josh Hutcherson, además de personalidades como Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner y Kris Jenner.

También forman parte de su lista de seguidos Emma Stone, Amy Schumer, Dakota Johnson, Keke Palmer, Bowen Yang, Daniel Kaluuya, Stephen Colbert y Suki Waterhouse, entre muchas otras figuras.

La actriz también sigue a Miss Piggy, personaje relacionado con un proyecto cinematográfico que desarrolla junto con su amiga Emma Stone.

La decisión de Lawrence resulta llamativa debido a que durante buena parte de su carrera prefirió mantenerse al margen de las redes sociales, pese a ser una de las actrices más reconocidas de Hollywood.

Su trayectoria incluye su participación como protagonista de Los juegos del hambre, una de las franquicias cinematográficas más importantes de las últimas décadas, además de numerosos premios y nominaciones.

En entrevistas anteriores, Lawrence también ha hablado de su incomodidad con las giras de promoción de sus películas, particularmente por la manera en que las declaraciones pueden convertirse rápidamente en titulares y difundirse en internet.

La actriz ha explicado anteriormente que durante las campañas promocionales puede sentir que pierde parte del control sobre su propio trabajo debido a la manera en que las entrevistas son interpretadas y compartidas.

Su llegada a Instagram podría representar una nueva forma de comunicarse directamente con el público y decidir qué aspectos de su vida y de su carrera quiere compartir.

Sin embargo, Lawrence ya dejó clara su condición: si la interacción con los usuarios se vuelve negativa o tóxica, no dudará en abandonar la plataforma.