Jennifer Lawrence estará en soundtrack de Los Juegos del Hambre

La franquicia de Los Juegos del Hambre prepara una nueva propuesta musical con el lanzamiento de un álbum inspirado en su próxima película, Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha.

La producción reunirá 29 canciones de artistas reconocidos y nuevas voces de la música, entre ellos Jennifer Lawrence, Ella Langley, Stevie Nicks, Kacey Musgraves, The Cure y The Smashing Pumpkins.

El disco, titulado The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album), llegará a plataformas digitales y formatos físicos el próximo 13 de noviembre, a través del sello MCA Records. Su lanzamiento ocurrirá una semana antes del estreno de la película, programado para el 20 de noviembre de 2026.

Every song. Every artist. #TheHungerGames: Sunrise on the Reaping - The Album coming November 13th. Pre-order the album NOW. https://t.co/9U0edKNOn7 — The Hunger Games (@TheHungerGames) November 2, 2026

Jennifer Lawrence retomará una canción relacionada con Los Juegos del Hambre

Una de las participaciones que más ha llamado la atención es la de Jennifer Lawrence, protagonista de las primeras películas de la saga, quien interpretará "Deep in the Meadow".

La canción tiene un vínculo previo con la franquicia, pues apareció originalmente en la banda sonora de Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2.

La actriz volverá a estar relacionada con el universo cinematográfico de Panem en Amanecer en la cosecha, donde tendrá una pequeña participación. Su inclusión en el álbum representa un guiño a la historia que protagonizó como Katniss Everdeen.

Otra de las figuras destacadas es Ella Langley, quien aportará la canción "Here Then We're Gone". La cantante comparte el proyecto con intérpretes de country, rock, folk y otros estilos musicales.

El álbum reunirá a 29 artistas de distintos géneros

La producción ejecutiva estará a cargo del ganador del Grammy Dave Cobb, quien reunió a músicos consolidados y talentos emergentes para crear una colección que acompaña el universo de la película.

Además de Lawrence y Langley, el listado incluye a Noah Cyrus, Lizzy McAlpine, Mckenna Grace, Whitney Peak, Tyler Childers, Violet Grohl, Madison Cunningham, Carter Faith y Gigi Perez. También participan agrupaciones y artistas como Depeche Mode, The Cure, Stevie Nicks, Kacey Musgraves y The Smashing Pumpkins.

La lista completa de canciones es la siguiente:

«The Raven I» – Whitney Peak. «Ash and Snow» – Noah Cyrus. «First in Line» – Stephen Wilson Jr. «See It Coming» – Bella Kay. «The Wheel» – Lizzy McAlpine. «The Raven II» – Whitney Peak. «Dove Song» – Sydney Rose. «Here Then We're Gone» – Ella Langley. «Wrestle with God» – Madeline Edwards. «Ruthless (Arena Mix)» – Kacey Musgraves. «No Destination» – Billy Vincent. «The Raven III» – Whitney Peak. «Favor» – Gigi Perez. «But You Wanted More» – Hudson Freeman. «Black Stars» – The Smashing Pumpkins. «Half Alive» – Mckenna Grace. «Doing the Best That I Can (Arena Mix)» – Stevie Nicks. «The Goose and The Common» – Whitney Peak. «Survive (Arena Mix | KÁRYYN Rework)» – Depeche Mode y KÁRYYN. «Same Blood» – Emelie Trahan. «May Brings Flowers» – Kashus Culpepper. «The Old Therebefore» – Scot Greenan. «Can't Let You Go» – Carter Faith. «Old Money» – Tyler Childers. «Show Me Where The Ending Starts» – Madison Cunningham. «Deep in the Meadow» – Jennifer Lawrence. «Draw You Out» – Noah Kahan. «Metal Birds» – Violet Grohl. «Alone (Live in Berlin 2022)» – The Cure.

Algunas canciones ya fueron lanzadas

Antes de revelar el listado completo, tres temas ya habían sido presentados al público: «Draw You Out», de Noah Kahan, elegido como sencillo principal; "Black Stars", de The Smashing Pumpkins, y "Favor", de Gigi Perez.

El álbum también incluye nuevas versiones y grabaciones especiales de canciones conocidas. Entre ellas están "Ruthless", de Kacey Musgraves; "Doing the Best That I Can", de Stevie Nicks; "Survive", de Depeche Mode junto a KÁRYYN, y una interpretación en vivo de "Alone", de The Cure, registrada en Berlín en 2022.

Esta colección es un álbum inspirado en la película, por lo que no todas las canciones necesariamente aparecerán dentro de la historia o en sus escenas. Se trata de una propuesta musical complementaria al largometraje, siguiendo una tradición de anteriores entregas de la franquicia.

La música original de la película tendrá un lanzamiento independiente

El álbum de canciones no será el único material musical relacionado con la producción. La banda sonora instrumental, compuesta por James Newton Howard, tendrá un lanzamiento separado previsto para el 20 de noviembre, el mismo día en que la película llegará a los cines.

¿De qué trata Amanecer en la cosecha?

Dirigida por Francis Lawrence y basada en la novela homónima de Suzanne Collins, Amanecer en la cosecha es una precuela ambientada 24 años antes de los acontecimientos de la primera película de Los Juegos del Hambre.

La historia sigue a Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante la cosecha de los 50 Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

En esta edición, el Capitolio selecciona al doble de tributos, lo que convierte la competencia en una de las más brutales de la historia de Panem.

El elenco también incluye a Mckenna Grace, Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Elle Fanning, Glenn Close, Kieran Culkin, Maya Hawke, Whitney Peak y Kelvin Harrison Jr. La película llegará a las salas de cine el 20 de noviembre de 2026.