Jennifer Garner y Judy Greer vuelven para 'Quisiera tener 30'

Jennifer Garner y Judy Greer fueron vistas en el rodaje del reinicio de Quisiera tener 30, junto a Emily Bader, avivando rumores de su regreso

El reinicio de Quisiera tener 30 para plataforma de streaming podría reunir a dos de las figuras más recordadas de la película original. Jennifer Garner y Judy Greer fueron captadas durante el rodaje de una escena junto a Emily Bader, protagonista de la nueva adaptación, lo que refuerza las especulaciones sobre su participación frente a las cámaras.

Las imágenes, difundidas por Just Jared, muestran a Garner, Greer y Emily Bader filmando una secuencia en un edificio ubicado en Santa Mónica, California.

Aunque Netflix no ha confirmado oficialmente que las actrices retomen sus personajes originales, su presencia en el set ha despertado el interés de los seguidores de la cinta de 2004.

Jennifer Garner dio vida a Jenna Rink en la película original, mientras que Judy Greer interpretó a Lucy "Tom-Tom" Wyman, la rival de la protagonista.

Sin embargo, la plataforma mantiene en reserva la sinopsis del proyecto y no ha revelado qué papel desempeñarán ambas en la nueva historia.

Garner ya formaba parte del proyecto

Antes de aparecer en el rodaje, Jennifer Garner ya había sido anunciada como productora ejecutiva del reinicio.

Días antes, durante una entrevista con Variety, comentó en tono de broma que esperaba visitar el set e incluso hacer una breve aparición como extra.

Las fotografías publicadas posteriormente dejaron entrever que su participación será más significativa de lo que había insinuado.

La nueva versión está dirigida por Brett Haley, quien recientemente encabezó la adaptación para Netflix de People We Met On Vacation, también protagonizada por Emily Bader.

Además de Bader y Logan Lerman como protagonistas, el reparto incluye a Taylor Zakhar Perez, Jessica Alba, Adeline Rudolph, Taylor Ortega, Tim Meadows y Dan Bucatinsky.

El respaldo de las protagonistas originales

En abril, Garner explicó que decidió involucrarse en el proyecto porque no quería que el reinicio se realizara sin su participación.

La actriz señaló que el personaje de Jenna Rink ocupa un lugar especial en su carrera y aseguró que el guion, así como el trabajo de Emily Bader, terminaron por convencerla de apoyar la nueva versión.

Garner afirmó que esperaba que una nueva generación pudiera conectar con la historia y vivir la misma experiencia que tuvo el público con la película original.

Por su parte, Judy Greer expresó que era momento de permitir que otros intérpretes hicieran su propia versión de la historia y aseguró que aceptaría participar nuevamente si Jennifer Garner se lo pedía.

Estrenada en 2004 bajo la dirección de Gary Winick y con Mark Ruffalo como coprotagonista, Quisiera tener 30 recaudó 96 millones de dólares en taquilla y con el paso de los años se consolidó como una de las comedias románticas más representativas para la generación millennial.

Hasta el momento, Netflix no ha realizado comentarios sobre la participación oficial de Garner y Greer ni ha ofrecido detalles adicionales sobre la historia del reinicio.