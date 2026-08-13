Jenna Ortega revela la presión que vivió como actriz infantil

Jenna Ortega recordó la exigencia que se imponía durante sus primeros años como actriz y cómo buscaba no cometer errores en los sets

Antes de convertirse en una de las figuras jóvenes más reconocidas de Hollywood, Jenna Ortega comenzó su carrera como actriz desde muy pequeña. En una reciente entrevista con Esquire, la intérprete habló sobre la exigencia que se imponía durante sus primeros años en los sets de grabación.

Ortega confesó que llegó a pasar jornadas completas sin comer ni beber agua porque tenía miedo de convertirse en una distracción para el equipo de producción.

“No pedía ni un sorbo de agua”, recordó la actriz al hablar de aquella etapa. Explicó que prefería permanecer sin pedir nada durante el día con tal de no “estorbar a nadie”.

La actriz reconoce que no se cuidaba

La intérprete de Wednesday explicó que durante su infancia se tomaba el trabajo con enorme seriedad y sentía un profundo agradecimiento por las oportunidades que estaba recibiendo.

Según relató, esa actitud la llevó a creer que debía cometer la menor cantidad posible de errores y mantenerse siempre concentrada en sus responsabilidades.

Sin embargo, con la perspectiva que tiene actualmente, Ortega considera que aquella conducta también tuvo un aspecto negativo. “Quizás ese fue mi error: no cuidar de mí misma”, reconoció.

La carrera de Ortega comenzó cuando todavía era una niña. La actriz contó que tenía apenas siete años cuando les comunicó a sus padres que quería dedicarse a la actuación.

Inicialmente, sus padres tomaron la idea con cierta incredulidad e incluso se rieron cuando les expresó su deseo. Para Ortega, aquella reacción terminó convirtiéndose en una motivación para demostrar que hablaba en serio.

La actriz aseguró que su determinación hizo que nunca abandonara su objetivo y que desde entonces continuó buscando oportunidades en la industria.

De Disney Channel a Wednesday

Uno de sus primeros papeles importantes llegó con Stuck in the Middle, serie de Disney Channel que se estrenó en 2016, cuando Ortega tenía 13 años.

Antes y después de esa producción, participó en proyectos como Richie Rich, Jane the Virgin, You y Elena of Avalor.

Con el paso de los años, su carrera creció hasta llevarla a interpretar a Wednesday Addams en la serie Wednesday, papel que la convirtió en una de las actrices jóvenes más reconocibles de la actualidad.

Durante la conversación también fue cuestionada sobre los estereotipos y problemas que suelen asociarse con las estrellas infantiles. La actriz respondió con ironía y señaló que algunas de esas percepciones pueden tener cierta base.

Su experiencia personal, sin embargo, estuvo marcada principalmente por una disciplina extrema y por la necesidad que sentía de demostrar que merecía estar en el set.