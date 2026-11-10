Jemima Goldsmith devela agresión sufrida a manos de Russell Brand

La afectada respaldó a las víctimas que testificaron en el juicio y confirmó la orden judicial de acoso dictada en 2015 contra una masajista.

La productora de televisión británica Jemima Goldsmith, exesposa del exprimer ministro paquistaní Imran Khan y expareja de Russell Brand, reveló este lunes que en 2014 tuvo que solicitar la intervención de la Policía para que el comediante abandonara su residencia tras un "episodio violento".

A través de un mensaje publicado en la red social X, la empresaria perteneciente a la dinastía bancaria Goldsmith detalló que vivió una experiencia personal de "violencia, control coercitivo y abusos" por parte del actor, quien recientemente fue condenado a diez años y seis meses de prisión por los delitos de violación y agresión sexual.

Goldsmith señaló que en su momento decidió no presentar cargos ni hacer público el incidente para proteger a sus hijos —entonces adolescentes— del impacto mediático, confirmando además que no ha tenido contacto ni comunicación con Brand desde aquel año.

Colaboración con investigaciones periodísticas y respaldo a las víctimas

En su pronunciamiento, la productora manifestó su respaldo absoluto hacia las víctimas del actor y elogió la valentía de las mujeres que testificaron en el juicio. Reveló también que durante varios años colaboró de manera cercana con las periodistas de The Sunday Times y Channel 4 que investigaron los señalamientos contra el comediante, comprometiéndose a rendir testimonio sobre las agresiones sufridas en caso de que los medios fueran demandados.

Asimismo, aclaró su postura respecto a una orden judicial por acoso dictada en 2015 contra Szilvia Berki, una masajista que acudió a su domicilio en 2014 para atender a Brand y que posteriormente denunció un incidente con él.

Goldsmith explicó que solicitó dicha medida para resguardar a su familia ante los mensajes amenazantes y antisemitas que recibía de Berki, aunque expresó su disposición a modificarla para que la denunciante pueda acudir a las autoridades, reiterando que en aquel momento no presenció ninguna conducta indebida contra la mujer.