El fundador de Amazon dijo que estuvo muy involucrado en la elección de Robert Pattinson y reveló por qué inicialmente dudaban del actor

Jeff Bezos, fundador de Amazon, reveló que estuvo directamente involucrado en la elección de Robert Pattinson para interpretar al próximo James Bond y compartió detalles del proceso de selección que llevó al actor británico a convertirse en el nuevo agente 007.

Durante su participación en el encuentro Semafor's Silicon Valley & The World, realizado en Menlo Park, California, el empresario explicó que la decisión fue resultado de un proceso de audiciones en el que participaron cinco finalistas, quienes realizaron pruebas de cámara con vestuario, escenarios y otros actores.

Bezos reconoció que inicialmente existían dudas sobre Pattinson debido a su popularidad, pues el equipo consideraba que el personaje de James Bond podría impulsar la carrera de un actor menos conocido.

Jeff Bezos participó en la elección del nuevo James Bond

El empresario aseguró que tuvo una participación importante en el proceso de selección y describió cómo se redujo la lista de aspirantes hasta llegar a cinco candidatos.

"Llevamos a cabo un proceso muy riguroso y tomamos la decisión final el viernes", explicó Bezos, quien detalló que los finalistas realizaron tres escenas distintas durante las pruebas de cámara.

Las audiciones se desarrollaron con vestuarios completos, escenarios reales y la participación de otros actores, con el propósito de observar cómo se desenvolvían los candidatos en distintas situaciones cinematográficas.

Después de revisar las pruebas durante varias horas, el equipo coincidió en que Pattinson sobresalía entre los aspirantes.

"Todos eran extraordinarios, pero había algo especial en Rob y en su actuación. Fue algo que no estuvo en discusión", relató Bezos sobre la decisión.

La fama de Robert Pattinson generó dudas iniciales

Uno de los detalles que llamó la atención de las declaraciones del fundador de Amazon fue que la fama del protagonista de "Crepúsculo" representó inicialmente un obstáculo para su elección.

Bezos explicó que, debido a que James Bond suele ser un papel que convierte a sus intérpretes en estrellas internacionales, el equipo llegó a considerar la posibilidad de seleccionar a alguien menos conocido.

"Al principio estábamos ligeramente predispuestos en su contra simplemente porque ya es muy famoso. Pensamos que quizá deberíamos elegir a alguien más desconocido", comentó.

Sin embargo, las pruebas de cámara cambiaron esa percepción y terminaron por convencer al equipo de que el actor era la persona indicada para asumir el personaje.

"En las pruebas fue tan evidente. Él es James Bond", afirmó Bezos.

¿Quiénes competían por interpretar al agente 007?

Aunque Bezos no reveló los nombres de los cinco finalistas, diversos reportes de la industria señalaron que entre los actores considerados estaban Callum Turner, Josh O'Connor, Jack Lowden y Nicholas Hoult, quienes habrían competido con Pattinson por el papel.

Amazon MGM Studios anunció oficialmente el lunes 16 de noviembre que Robert Pattinson será el nuevo protagonista de la franquicia cinematográfica. El actor trabajará bajo la dirección de Denis Villeneuve, cineasta conocido por películas como "Dune" y "Blade Runner 2049".

La elección marca una nueva etapa para la saga, ahora bajo el control creativo de Amazon MGM Studios, luego de que la compañía alcanzara un acuerdo con los históricos productores de James Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

Por ahora, el título y la fecha de estreno de la próxima película del agente 007 no han sido anunciados.