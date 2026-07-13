Jay-Z revive 'The Blueprint' con Eminem y Pharrell como invitados

El rapero celebró los 25 años de "The Blueprint" en el Yankee Stadium junto a Eminem, Pharrell Williams y Slick Rick con un concierto de 90 minutos

Jay-Z continuó con las celebraciones por el aniversario de dos de los discos más importantes de su carrera al ofrecer un concierto dedicado a los 25 años de The Blueprint, en el que reunió a figuras como Eminem, Pharrell Williams y Slick Rick en el Yankee Stadium.

A diferencia del espectáculo presentado un día antes para conmemorar las tres décadas de Reasonable Doubt, el rapero optó por un formato más sobrio y centrado en la música, interpretando casi en su totalidad el álbum lanzado en 2001.

Un recorrido por un álbum emblemático

El concierto arrancó con la participación de Slick Rick, quien acompañó a Jay-Z en "The Ruler's Back", dando inicio al recorrido por las canciones que marcaron The Blueprint.

Durante los 90 minutos de presentación sonaron temas como "U Don't Know" y "Song Cry", mientras que una de las principales ausencias fue "Takeover", la conocida canción dirigida contra Nas y Prodigy, que quedó fuera del repertorio.

El artista mantuvo la esencia del álbum original, producido por nombres como Kanye West, Bink! y Just Blaze, evitando modificar el concepto del disco que se convirtió en una referencia del rap contemporáneo.

Eminem y Pharrell se suman a la celebración

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de Eminem para interpretar junto a Jay-Z el tema "Renegade". El rapero de Detroit también ofreció una interpretación de su éxito "Lose Yourself".

Más adelante, Pharrell Williams se unió al espectáculo para interpretar varias de sus colaboraciones con Jay-Z, entre ellas "I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)" y "Frontin".

La presentación concluyó con una serie de éxitos como "Empire State of Mind", seguida por "N—s in Paris", "Public Service Announcement" y "Encore".

Recuerda el contexto del lanzamiento

Antes de finalizar la interpretación de "Blueprint (Momma Loves Me)", Jay-Z recordó que el lanzamiento del álbum coincidió con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El músico señaló que en ese momento incluso consideró retrasar la publicación del disco debido a la tragedia que vivía Nueva York, aunque posteriormente sintió que la respuesta del público permitió que la música ofreciera un momento de alivio para la ciudad.

Esperan el cierre de la celebración

El concierto forma parte de una serie de tres presentaciones en el Yankee Stadium. Tras el homenaje a Reasonable Doubt y la interpretación de The Blueprint, Jay-Z tiene previsto cerrar la celebración con un espectáculo titulado Extra Innings, en el que se espera un recorrido por los mayores éxitos de su trayectoria.