Jay-Z reúne a Blue Ivy, Scarface y DJ Khaled en Los Ángeles

Su hija Blue Ivy Carter, el rapero Scarface, DJ Khaled y John Legend se sumaron al espectáculo del viernes 23 de octubre

Jay-Z convirtió el SoFi Stadium de Inglewood, California, en el escenario de una noche llena de invitados especiales durante el inicio de sus dos conciertos de cierre de la celebración JAŸ-Z 30.

Su hija Blue Ivy Carter, el rapero Scarface, DJ Khaled y John Legend se sumaron al espectáculo del viernes 23 de octubre, en el que el artista repasó distintas etapas de su trayectoria musical.

Blue Ivy acompaña a su padre al piano

Uno de los momentos destacados de la presentación fue la aparición de Blue Ivy Carter, quien acompañó a Jay-Z al piano durante las canciones “The Story of O.J.” y “Dead Presidents”. La joven de 14 años abrió la participación de los invitados especiales en el concierto celebrado en California.

Al terminar su intervención, Blue Ivy se acercó a su padre para abrazarlo y recibió el reconocimiento del público antes de abandonar el escenario.

La participación se suma a otras apariciones musicales de la hija de Jay-Z y Beyoncé, quien anteriormente había acompañado a su padre durante los conciertos de aniversario realizados en el Yankee Stadium de Nueva York.

Scarface se une a Jay-Z para interpretar clásicos del rap

La noche también contó con la presencia de Scarface, referente del hip-hop originario de Houston, quien compartió el escenario con Jay-Z para interpretar “This Can’t Be Life” y “Mind Playing Tricks on Me”, esta última junto al repertorio clásico de Geto Boys.

La colaboración añadió un homenaje a la historia del rap estadounidense dentro de un espectáculo dedicado a recorrer la carrera del artista neoyorquino.

DJ Khaled y John Legend participan en el cierre

El concierto concluyó con la aparición de DJ Khaled y John Legend, quienes se unieron a Jay-Z para interpretar “God Did”. La participación de ambos músicos cerró una presentación que combinó canciones emblemáticas del rapero con colaboraciones especiales.

Entre los temas interpretados durante la noche también estuvieron “Hovi Baby”, “Izzo (H.O.V.A.)”, “Run This Town”, “Dirt Off Your Shoulder” y “Empire State of Mind”.

La serie de conciertos JAŸ-Z 30 conmemora los 30 años de Reasonable Doubt, el álbum debut que Jay-Z publicó en 1996, así como el aniversario número 25 de The Blueprint, lanzado en 2001.

La celebración incluyó presentaciones anteriores en Nueva York, Londres y París antes de llegar a Los Ángeles para sus dos fechas finales en el SoFi Stadium.

El segundo concierto en Inglewood está programado para el sábado 24 de octubre, con el que Jay-Z concluirá esta etapa de presentaciones conmemorativas.