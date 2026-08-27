Jay-Z estrenará serie documental junto a Rick Rubin

La plataforma de streaming confirmó la fecha de estreno de Jay-Z in 8, serie documental en la que el rapero conversará con el productor musical y ejecutivo discográfico Rick Rubin sobre las letras, ideas y conceptos detrás de algunas de sus canciones.

La producción estará integrada por ocho episodios. Los dos primeros se estrenarán de manera consecutiva el viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas, tiempo del Este, tanto en HBO como en HBO Max.

H to the O V.

#JAŸZin8, an 8-part Documentary Series featuring JAŸ-Z in conversation with @RickRubin, premieres September 18 on HBO Max. pic.twitter.com/OKKlXEtUGZ — HBO Max (@hbomax) August 26, 2026

Posteriormente, se estrenarán dos capítulos cada viernes hasta concluir la serie el 9 de octubre.

Explorarán distintas etapas de su discografía

A lo largo de las conversaciones, Jay-Z y Rick Rubin abordarán canciones de diferentes momentos de la carrera del rapero, desde temas de sus primeros años como Brooklyn’s Finest y Can’t Knock The Hustle, hasta composiciones como This Can’t Be Life e Ignorant Shit.

El tráiler muestra a ambos artistas reflexionando sobre la influencia de Jay-Z en la cultura hip-hop y la expansión mundial que ha experimentado este género musical.

Así será el calendario de estreno

Capítulos 1 y 2 — 18 de septiembre: El primer episodio incluirá Intro, Meet The Parents, Can’t Knock The Hustle y What More Can I Say. El segundo abordará Brooklyn’s Finest, I Love The Dough y What More Can I Say.

Capítulos 3 y 4 — 25 de septiembre: El tercer episodio incluirá Lyrical Exercise, This Can’t Be Life, You Must Love Me y 4:44. El cuarto repasará Where Have You Been, Allure, Where I’m From, Can I Live y Don’t You Know.

Capítulos 5 y 6 — 2 de octubre: El quinto capítulo incluirá U Don’t Know, Politics As Usual y Regrets. El sexto reunirá temas como Jail, Ignorant Shit, Hovi Baby, Kill Jay-Z, 99 Problems, Threat, Dead Presidents II y Public Service Announcement (Interlude).

Capítulos 7 y 8 — 9 de octubre: Ambos episodios marcarán el cierre de la serie. El octavo incluirá New York (Concept de Paris), The Story Of O.J., No Church In The Wild, Family Feud y Legacy.

Jay-Z in 8 se estrenará durante un periodo de intensa actividad para el rapero, quien regresó a los escenarios en el Roots Picnic de Filadelfia a finales de mayo y posteriormente ofreció tres presentaciones en el Yankee Stadium para conmemorar los aniversarios de Reasonable Doubt y The Blueprint.

La producción de Tetragrammaton es dirigida por Rick Rubin, quien también figura como productor ejecutivo junto con Shawn Carter y Daniel Kaluuya. Entre los productores se encuentran Leila Mattimore y David Rohde, mientras que Bradford Young está a cargo de la fotografía.