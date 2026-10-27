Jay-Z encabezará el show de medio tiempo del Super Bowl

El anuncio coincide con el 30 aniversario de su álbum debut “Reasonable Doubt”, hito que celebrará en el escenario de la NFL en 2027.

El rapero estadounidense Jay-Z será el encargado de protagonizar el codiciado espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, el cual se disputará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, según anunció este lunes la NFL a través de un comunicado oficial.

El icónico artista sucederá al puertorriqueño Bad Bunny, cuya memorable actuación en la edición anterior marcó un hito histórico al obtener siete premios Emmy, consolidándose como el espectáculo de descanso más galardonado de la historia del evento deportivo.

El anuncio coincide con la celebración del trigésimo aniversario de su álbum de debut, una fecha conmemorada con una serie de conciertos con entradas agotadas en el Yankee Stadium y presentaciones internacionales en Londres, París y Los Ángeles.

"Desde 'Reasonable Doubt' hasta el escenario del descanso del Super Bowl, ha sido un viaje. Treinta años de música, trabajo y cultura en el escenario más grande del mundo", expresó el rapero en el comunicado.

Ganador de 25 premios Grammy y cuatro Emmy, Jay-Z hizo historia al convertirse en el primer artista de hip hop incorporado al Salón de la Fama de los Compositores, además de ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021.

Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, señaló que cuando la liga pactó con Roc Nation la producción del evento, la aspiración de ver al artista sobre este escenario estelar era una constante anhelada.