Jay-Z celebra 'Reasonable Doubt' con invitados estelares

Beyoncé, Blue Ivy Carter, Nas, Alicia Keys y Jaz-O acompañaron a Jay-Z en el concierto por el 30 aniversario de Reasonable Doubt en el Yankee Stadium

Jay-Z inició la serie de conciertos conmemorativos por el 30 aniversario de Reasonable Doubt con una presentación en el Yankee Stadium, donde repasó el álbum que marcó el inicio de su carrera y reunió a familiares, colaboradores y figuras clave de su trayectoria.

El espectáculo, el primero de tres programados en el recinto, también forma parte de la celebración por los 25 años de The Blueprint e incluye un concierto adicional titulado Extra Innings, cuyo contenido aún no ha sido revelado.

Jay-Z brings out Beyoncé to perform “Can’t Knock the Hustle” at his “JAY-Z 30” show at Yankee Stadium, celebrating the 30th anniversary of Reasonable Doubt.#JayZ #Beyonce #RealOnesKnow pic.twitter.com/QdCK6NJ7rX — Real Ones Know (@RealOnesKnow_) July 11, 2026

Beyoncé abrió la noche

La primera gran sorpresa llegó con la aparición de Beyoncé, quien abrió el concierto interpretando el emblemático estribillo de Can't Knock the Hustle, originalmente cantado por Mary J. Blige.

Vestida con un traje de raya diplomática, la cantante ocupó el escenario desde el inicio, una participación poco habitual en este tipo de presentaciones.

Posteriormente, Jay-Z interpretó prácticamente en orden las canciones de Reasonable Doubt, acompañado por una banda en vivo y complementando varios temas con fragmentos de otros éxitos de su repertorio.

Nas, Jaz-O y otros invitados especiales

El concierto también contó con la participación de Nas, quien interpretó The World Is Yours y NY State of Mind, mientras que Jaz-O, mentor de Jay-Z en sus primeros años, apareció por sorpresa para colaborar en Bring It On.

Durante Brooklyn's Finest, Jay-Z rindió homenaje a The Notorious B.I.G. al utilizar sus versos sobre la base instrumental de One More Chance, evocando el legado del rapero neoyorquino.

Blue Ivy protagoniza uno de los momentos más emotivos

Uno de los instantes más destacados de la noche ocurrió cuando Blue Ivy Carter subió al escenario para interpretar al piano Feelin' It.

La actuación fue recibida con entusiasmo por el público, mientras Jay-Z observaba orgulloso la participación de su hija.

Además del repertorio de Reasonable Doubt, el rapero incluyó temas como Jigga My N—a y Excuse Me Miss, ampliando el recorrido por su trayectoria musical.

Alicia Keys cerró la celebración

La velada concluyó con Alicia Keys, quien acompañó a Jay-Z para interpretar Empire State of Mind, uno de los mayores éxitos de ambos artistas y un himno dedicado a Nueva York.

Antes del cierre, Jay-Z interpretó Regrets, la canción con la que finaliza Reasonable Doubt, poniendo fin a una noche dedicada a recordar el álbum que lanzó su carrera hace tres décadas.