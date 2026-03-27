Jay de la Cueva se despedirá de Molotov en Monterrey

El músico Jay de la cueva compartió lo que significó su regreso a Molotov, banda de la que fue uno de los miembros fundadores

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Jay de la Cueva llegó a Monterrey este miércoles para su presentación del fin de semana con Molotov en un festival de música.

“Sí, bueno no estoy supliéndolo, yo en realidad soy uno de los miembros fundadores de la banda hace muchos años y regresé a tocar para el 30 aniversario de la banda, y de hecho ya terminó, se termina este ciclo aquí, ya estuve casi año y medio tocando en la gira y me tiene muy ilusionado que sea aquí en Monterrey, está increíble que sea aquí donde voy a tocar” dijo Jay.

El músico mexicano Jay se ha consolidado como una de las figuras más versátiles del rock en español.

Su vínculo con Molotov marcó un momento importante en su trayectoria. Jay colaboró con la agrupación en una etapa reciente, integrándose como guitarrista y cantante, aportando su experiencia musical en un momento en el que la banda buscaba mantener su energía en los escenarios.

Esta relación se dio en medio de la ausencia temporal de Tito Fuentes, miembro fundador de Molotov, quien se alejó de los escenarios por temas personales.