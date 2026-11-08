Javier Ibarreche defiende su debut en el doblaje de Wildwood

El creador defendió su participación en la película y aseguró que busca construir una carrera en el doblaje, no desplazar a actores especializados

El creador de contenido Javier Ibarreche respondió a los cuestionamientos por su participación en el doblaje latino de Wildwood: El bosque salvaje, luego de que espectadores criticaran las interpretaciones de algunas de las figuras que prestaron su voz a los personajes de la película de LAIKA Studios.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ibarreche explicó que aceptó el proyecto con la intención de desarrollar una carrera en el doblaje y rechazó que su participación tuviera como propósito desplazar a un actor especializado.

“No acepté un trabajo para quitárselo a un actor de doblaje, lo acepté para volverme uno”, expresó. También señaló que buscaba consolidarse en esta actividad y que consideraba un privilegio formar parte de una producción de esa compañía.

Javier Ibarreche reconoce las críticas al doblaje de Wildwood

El también crítico de cine admitió que la recepción del público fue distinta a la que esperaba el equipo que participó en la adaptación.

Según explicó, tanto la dirección como el estudio y la distribuidora confiaban en el resultado que se había conseguido durante el proceso de grabación.

Ibarreche sostuvo que su intención fue contribuir a una película que consideraba importante y aseguró que no hubo mala fe al aceptar el personaje.

En su mensaje, reconoció que pudo haber existido desconocimiento sobre algunos aspectos del trabajo, pero descartó que existiera malicia.

El creador también habló del impacto que tuvieron los comentarios negativos y de la dificultad de enfrentar las reacciones de los espectadores, especialmente porque se trata de una producción que esperaba con entusiasmo.

Espectadores piden un nuevo doblaje latino de la película

La controversia alrededor de Wildwood: El bosque salvaje se extendió a las interpretaciones de otros integrantes del elenco, entre ellos Macarena García, quien da voz a Prue McKeel, y Natalia Téllez, responsable del personaje de Alexandra Svik.

Parte de la audiencia cuestionó la elección de figuras conocidas por su trabajo en televisión y redes sociales para interpretar a personajes principales, lo que reavivó el debate sobre la participación de los llamados star talents frente a los actores profesionales de doblaje.

Las inconformidades también impulsaron una petición para solicitar que la versión en español latino sea grabada nuevamente con intérpretes especializados y una dirección de voz diferente.

La adaptación cuenta además con la participación de actores con trayectoria en el doblaje, como Emilio Treviño, quien interpreta a Curtis, y Cristina Hernández, que da voz a Séptima.

Natalia Téllez defiende el trabajo del elenco

Ante los señalamientos, Natalia Téllez también se pronunció sobre la polémica y defendió el esfuerzo realizado durante las grabaciones. La actriz dijo comprender que los seguidores de LAIKA tuvieran expectativas elevadas por el estreno de la película, pero destacó la dedicación que puso en su interpretación de Alexandra Svik.

Téllez señaló que el público tiene derecho a expresar cuando una actuación no es de su agrado, aunque pidió evitar los ataques personales contra quienes participaron en el proyecto. También mostró su respaldo a Macarena García, quien recibió críticas por su trabajo como Prue McKeel.

Mientras continúa la discusión sobre el doblaje de Wildwood: El bosque salvaje, Ibarreche dejó claro que su intención es seguir explorando el trabajo frente al micrófono y desarrollar una trayectoria dentro de la industria cinematográfica.