La decimotercera cinta de la saga estrenará el 13 de agosto de 2027; Schuyler White y Natalie Alyn Lind encabezan el reparto

El asesino más emblemático del cine de terror está listo para regresar a la pantalla grande. La próxima entrega de la franquicia “Viernes 13” ya tiene título, elenco y fecha de estreno: se llamará “Jason” y llegará a las salas de cine de todo el mundo el 13 de agosto de 2027.

La película será la decimotercera producción cinematográfica de la saga y representará el regreso de Jason Voorhees a los cines después de casi 18 años. La dirección estará a cargo de Steve Miner, cineasta que anteriormente estuvo detrás de “Friday the 13th Part II” y “Friday the 13th Part III”.

De acuerdo con información exclusiva publicada por Deadline, la filmación concluirá este miércoles 18 de noviembre. Cineverse estará a cargo de la distribución en Norteamérica.

Schuyler White interpretará a Jason Voorhees

El reparto estará encabezado por Schuyler White, quien dará vida al asesino de la máscara de hockey, y Natalie Alyn Lind, encargada de interpretar a Lauren, la protagonista que deberá enfrentarse a la amenaza de Jason.

La producción también contará con Matt Cornett como Asher, Lilia Buckingham como Madison, John Owen Lowe como Jake, Summer Madison como Emily, Selena Turner como Olive, Matthew Keoni Sato como Lucas y Brook Sill como Zoe.

Completan el elenco Guillermo Diaz como Rick, Johnell Young como Frank, Sencere Messiah Brown como Chase y Bryan Gael Guzman como Dylan.

White, quien también se desempeña como coordinador de escenas de riesgo y artista de efectos especiales, ya había interpretado a Jason en el cortometraje “Sweet Revenge”, realizado para conmemorar el aniversario 45 de Jason Universe.

Robbie Barsamian, vicepresidente ejecutivo de Horror, Inc. y responsable de la franquicia, explicó que el equipo pasó meses buscando a la persona adecuada para portar la icónica máscara. Según relató, White aumentó alrededor de 30 libras de masa muscular para el papel y estudió las interpretaciones anteriores del personaje.

Steve Miner vuelve a la franquicia

La nueva película contará con un guion de David Fiegel y recuperará a Steve Miner como director. El cineasta dirigió “Friday the 13th Part II”, cinta que incorporó el machete como arma característica de Jason, y “Friday the 13th Part III”, en la que el personaje apareció por primera vez con su reconocible máscara de hockey.

La producción estará financiada y encabezada por la familia Barsamian, a través de Horror, Inc., con CatchLight Studios como socio de producción. El proyecto busca retomar el modelo independiente de la franquicia y mantener el control creativo en manos de sus responsables.

Será la primera película de Jason desde 2009

La saga “Viernes 13” comenzó en 1980 y se convirtió en una de las franquicias más reconocidas del cine slasher. Su última película para salas fue el reinicio estrenado en 2009, por lo que la nueva producción marcará el retorno de Jason a la pantalla grande después de casi dos décadas.

En años recientes, el universo de la historia también se ha expandido mediante videojuegos, cómics, productos y experiencias relacionadas con el personaje. En 2024, Horror, Inc. puso en marcha Jason Universe, una iniciativa para ampliar la franquicia.

Además, la historia regresó a la televisión con “Crystal Lake”, serie precuela de Peacock y A24 centrada en Pamela Voorhees, madre de Jason, interpretada por Linda Cardellini.

“Jason” tiene previsto su estreno mundial en cines el viernes 13 de agosto de 2027.