Jason Alexander se disculpa por escena con actriz menor

La actriz, que se ha convertido en una activista contra el matrimonio infantil, denunció recientemente los hechos en una publicación en su perfil de Instagram

El actor Jason Alexander, conocido por su papel de George Constanza en 'Seinfeld', pidió disculpas por una escena que calificó como "inapropiada" con la actriz Courtney Stodden, que se grabó cuando ella tenía 17 años y en la que él frotaba un celular contra sus pechos.

Los hechos se remontan a 2012 en un capítulo de la serie 'Funny or Die' en el que el propio Alexander también era guionista. En el capítulo se puede ver como Alexander frota un celular sobre los pechos de Stodden, que entonces era menor de edad.

"Al recordar esta escena en la que Stodden y yo participamos en 2012, coincido plenamente en que fue inapropiado y realmente me arrepiento de ello", declaró el actor a Variety. "Pero, lo que es más importante, lamento profundamente cualquier daño o angustia que esto haya causado a la Sra. Stodden. Le ofrezco mis más sinceras disculpas", añadió.

La actriz, que se ha convertido en una activista contra el matrimonio infantil, denunció recientemente los hechos en una publicación en su perfil de Instagram en el que se puede ver una imagen de Alexander frotando el celular sobre su pecho.

"Tenía 17 años. Cuanto más mayor me hago, más imposible me resulta comprenderlo. Durante este sketch, Jason Alexander frotaba repetidamente su teléfono contra mis pechos mientras decía que no había 'señal' en mi cabeza, pero que había 'mucha señal' en mi pecho -explica-. Más adelante bromeó diciendo que, cuando cumpliera 18 años, le gustaría llevarme detrás del sofá y 'hacer conmigo lo que quisiera'".

"Como adulta, ese hecho me resulta más difícil de entender. Yo era menor de edad. No tenía la capacidad legal para decidir si quería participar. Los contratos los firmaban adultos. La producción seguía adelante. Yo era la única menor en la sala. Me sentía muy sola", añadió.

"Al mirar atrás ahora, no veo comedia. Veo a una chica de 17 años cuyo cuerpo se convirtió en parte de una broma de adultos", continuó Stodden. "La gente todavía dice: 'Tú elegiste estar ahí'. Legalmente, yo no podía tomar esas decisiones por mi cuenta. Ese es el punto. No puedo cambiar lo que me sucedió, pero sí puedo preguntarme: ¿cómo es posible que tantos adultos miraran a una menor y decidieran que aquello era aceptable? Precisamente por eso alzo la voz hoy. Los niños merecen leyes que los protejan'.

La actriz, que se casó con el actor Doug Hutchison cuando el tenía 51 años y ella 16, se ha convertido en una activista contra el matrimonio de menores en California, un estado que todavía permite casarse a menores. La actriz ha participado activamente en la aprobación de la ley AB1267, un proyecto que prohíbe el matrimonio infantil y establece la edad mínima legal en 18 años.