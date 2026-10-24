Japón otorga su máximo premio al creador de Super Mario Bros

En rueda de prensa en la sede de Nintendo en Kioto tras el anuncio, Miyamoto dijo que se sentía "verdaderamente honrado de recibir un premio tan prestigioso".

El desarrollador de videojuegos Shigeru Miyamoto, creador de 'Super Mario Bros', es uno de los receptores este año de la prestigiosa Orden de la Cultura de Japón, máxima condecoración civil del país asiático.

Miyamoto, de 73 años, se convertirá así en la primera persona de la industria de los videojuegos en recibir este galardón. Vinculado a Nintendo desde 1977, ha sido galardonado con el español Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012 o el británico BAFTA Fellowship en 2010, entre otros.

Considerado como el "padre del videojuego moderno", también ha participado en numerosos títulos de éxito, incluyendo la serie 'Zelda'.

En una rueda de prensa en la sede de Nintendo en Kioto tras el anuncio, Miyamoto dijo que se sentía "verdaderamente honrado de recibir un premio tan prestigioso". "Considero este galardón como un reconocimiento que acepto en nombre de las muchas personas con las que he trabajado para crear estos juegos", manifestó.

Los otros galardonados fueron el nobel de Química 2026 Kenso Soai; el arquitecto Toyo Ito, premio Pritzker 2013; la diseñadora de iluminación Motoko Ishii; el biólogo Tsuneyoshi Kuroiwa; el bioquímico Shigekazu Nagata; el estudioso de la literatura francesa Tetsuya Shiokawa; y el compositor Shunichi Tokura.

Otros 20 laureados fueron designados como personas de mérito cultural por sus contribuciones a los campos del arte, la literatura, la ciencia y la tecnología del país.

El premio de la Orden de la Cultura se entregará en una ceremonia que tendrá lugar en el Palacio Imperial el 3 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Cultura en Japón.