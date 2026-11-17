El cantante ha trabajado de manera independiente y ha tenido la oportunidad de abrir presentaciones de talentos de la escena regiomontana

Desde Monterrey llega una nueva propuesta para poner a bailar al público. Se trata de Janzey, artista y productor musical independiente que presenta su más reciente lanzamiento titulado “Posesiva”, un reggaetón que apuesta por los sonidos urbanos, la sensualidad y una buena dosis de picardía.

Con una producción cargada de energía festiva, el tema busca conectar con quienes disfrutan del perreo y las canciones que invitan a bailar, pero también cuenta una historia con la que muchas personas podrían identificarse.

“Posesiva” aborda los celos y el control en las relaciones

Y es que “Posesiva” aborda las relaciones intensas, donde los celos y la atracción pueden convertirse en comportamientos de control, desde cuestionar con quién sale tu pareja hasta querer conocer cada detalle de su pasado amoroso.

Janzey comenzó su camino musical a los 13 años

Detrás de este proyecto se encuentra Janzey, quien comenzó su camino musical desde los 13 años, desarrollándose como cantante y compositor en escenarios locales. Con el paso del tiempo también se adentró en la producción musical, combinando ambas facetas para construir su propia identidad artística.

Originario de Monterrey, el cantante ha trabajado de manera independiente y ha tenido la oportunidad de abrir presentaciones de talentos de la escena regiomontana. Ahora, con “Posesiva”, busca seguir creciendo y llevar su propuesta musical a nuevos públicos.