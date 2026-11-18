Jane Lynch expresó su entusiasmo por regresar al reboot de Glee como Sue Sylvester, siempre que Ryan Murphy la invite a participar.

El regreso de Jane Lynch como Sue Sylvester podría convertirse en una de las sorpresas del reboot de "Glee". La actriz manifestó su disposición para retomar al emblemático personaje de la entrenadora de porristas, luego de que se confirmara el desarrollo de una nueva versión de la popular serie musical.

Durante una aparición en el programa "The Jennifer Hudson Show", Lynch aseguró que aceptaría participar en el proyecto si recibe una invitación, además de expresar el cariño que conserva por el personaje que interpretó durante las seis temporadas de la producción original.

"Si me piden participar, la respuesta será sí. Me encantaría interpretar a Sue Sylvester por el resto de mi vida", declaró la actriz.

Jane Lynch quiere volver a usar los icónicos pants de Sue

La intérprete también reflexionó sobre cómo podría adaptarse su personaje a la actualidad, considerando que han transcurrido más de 10 años desde que "Glee" terminó su emisión en 2015.

Lynch reconoció que tiene curiosidad por descubrir hasta dónde podría llegar ahora la personalidad de Sue Sylvester, especialmente porque considera que existen muchas personas que comparten características con la entrenadora.

"Me pregunto hasta dónde podemos llevarla ahora, porque si miras el mundo, hay muchas Sue Sylvester por ahí. Creo que creé el molde para todos", comentó.

Además de su interés por regresar a la historia, la actriz recordó uno de los elementos más característicos de su personaje: los conjuntos deportivos que utilizaba constantemente.

"Creo que sería muy, muy divertido hacerlo otra vez y poder usar pants todos los días. Ese era mi vestuario favorito", añadió.

¿Cuándo regresará Glee con nuevos episodios?

El reboot de "Glee" fue confirmado para las plataformas Hulu y Disney+, con Ryan Murphy nuevamente involucrado en el proyecto junto con los cocreadores originales Brad Falchuk e Ian Brennan.

Murphy había adelantado en septiembre que ya tenía listo un guion desarrollado junto con sus colaboradores y que había establecido comunicación con aproximadamente 10 integrantes del elenco original para conversar sobre la posibilidad de regresar.

El creador señaló que los actores con quienes habló mostraron entusiasmo por la propuesta, aunque tenían diversas preguntas sobre el rumbo que tomaría la nueva producción.

Por ahora, no se ha presentado una lista completa del reparto ni se han revelado detalles definitivos sobre la historia o la fecha de estreno.

Lea Michele también estaría de regreso como Rachel Berry

Entre las noticias relacionadas con el reparto, Variety informó previamente que Lea Michele retomaría su papel de Rachel Berry, uno de los personajes centrales de la serie original.

La posibilidad de reencontrarse con otros integrantes de New Directions mantiene la expectativa entre los seguidores, especialmente después de que varios antiguos compañeros manifestaran interés en volver a interpretar sus personajes.

La producción original de "Glee" se transmitió por Fox entre 2009 y 2015, a lo largo de seis temporadas. La historia seguía a un grupo de estudiantes de la preparatoria William McKinley que formaban parte de un club de canto, mientras enfrentaban situaciones personales, conflictos escolares y competencias musicales.

Jane Lynch se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la serie gracias a Sue Sylvester, la estricta entrenadora de las porristas Cheerios, cuyo enfrentamiento constante con el club de canto y su particular sentido del humor la transformaron en uno de los personajes más recordados de la producción.