La actriz recordó a sus padres y a su hermana Kelly, fallecida en mayo, y compartió una reflexión sobre la tristeza, la gratitud y su legado familiar

La actriz Jamie Lee Curtis celebró su cumpleaños número 68 con una reflexión sobre las pérdidas que han marcado su vida, luego de convertirse en la única integrante viva de su familia inmediata. A través de una publicación en Instagram, la protagonista de "Halloween" recordó a sus padres, los actores Janet Leigh y Tony Curtis, así como a su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, quien falleció en mayo de 2026.

El mensaje fue compartido el domingo 22 de noviembre, fecha de su cumpleaños, y estuvo acompañado de fotografías de su infancia. En el texto, la intérprete reconoció que este aniversario representa una experiencia distinta por la ausencia de sus seres queridos.

"Hoy será el primer año en que soy el único miembro sobreviviente de mi familia inmediata y de mi segunda familia inmediata. La última en la línea", escribió.

La muerte de su hermana Kelly marcó su cumpleaños

Uno de los motivos principales de su tristeza es el fallecimiento de Kelly Lee Curtis, su hermana mayor, quien murió el 30 de mayo de 2026 a los 69 años, por causas naturales, en su residencia de Bellevue, Idaho.

La actriz reconoció el impacto que tuvo esta pérdida en su vida y expresó: "La pérdida de mi hermana Kelly en junio fue un golpe real y hoy me siento triste".

Cuando dio a conocer la noticia de su muerte, Jamie Lee la recordó como "mi primera amiga y confidente de toda la vida". También destacó su belleza y su trayectoria como actriz.

Kelly desarrolló una carrera propia en la actuación, con participaciones en producciones como "Trading Places" (1983), "The Sentinel" y "Star Trek: Deep Space Nine". Además, dirigió el documental "Marby Jets Are Go" (2018) y colaboró en proyectos cinematográficos de su hermana.

Jamie Lee Curtis recordó a sus padres, Janet Leigh y Tony Curtis

La protagonista de "Everything Everywhere All at Once" también hizo referencia a sus padres, dos figuras reconocidas de Hollywood cuya trayectoria dejó una huella en el cine.

Su madre, Janet Leigh, falleció el 3 de octubre de 2004, a los 77 años, debido a una vasculitis. La actriz alcanzó reconocimiento internacional por su participación en "Psicosis", de Alfred Hitchcock, película por la que recibió una nominación al premio Oscar.

Su padre, Tony Curtis, murió en octubre de 2010, a los 85 años, a causa de un paro cardíaco. Durante su carrera participó en numerosas producciones cinematográficas y se convirtió en uno de los rostros destacados del cine clásico estadounidense.

Jamie Lee también recordó el legado que recibió de sus familiares y la influencia que sus ejemplos tuvieron en su vida.

"Lo que me queda es el legado de otros seres humanos que me abrieron el camino a través de sus acciones y ejemplos, como espero ser yo para mi propia familia y, como figura pública, para los millones de personas que he involucrado en mi vida", compartió.

La actriz agradeció a su esposo, hijas y nieto

A pesar del tono nostálgico de su publicación, Curtis también dedicó unas palabras a las personas que forman parte de su presente y que han sido fundamentales para ella.

"He trabajado a través de mucha de esa incomodidad y estoy muy feliz de estar aquí y de tener la vida que tengo. Tanto personal como creativa", expresó.

En su mensaje agradeció a sus padres, su padrastro, su hermana, el esposo de esta, su familia extendida y sus amigos. También reservó un reconocimiento especial para su esposo, el actor y director Christopher Guest, sus hijas Annie y Ruby, las familias de ambas y su nieto.

"Agradezco a mis padres, mi padrastro, mi hermana y su esposo, mi familia extendida, mis amigos y, sobre todo, a mi esposo, mis hijas, sus familias y mi joven nieto", escribió.

Jamie Lee Curtis cerró su reflexión con un mensaje de gratitud por la vida que ha construido y por el legado de quienes la precedieron, en un cumpleaños que estuvo marcado tanto por la tristeza de las ausencias como por el reconocimiento de los vínculos que conserva.