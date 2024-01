Jamie Dornan sufrió síntomas de ataque cardíaco por oruga

El reconocido actor Jamie Dornan, famoso por su papel en "Cincuenta sombras de Grey", fue hospitalizado recientemente después de sufrir síntomas de un presunto ataque cardíaco durante un viaje a Portugal.

La sorprendente revelación provino de su amigo Gordon Smart, quien también enfrentó una experiencia similar el año pasado.

Encuentro con orugas tóxicas

En el podcast de la BBC "The Good, the Bad and the Unexpected", Smart compartió detalles sobre la pesadilla de salud que él y Dornan vivieron después de un encuentro con orugas procesionarias en un campo de golf en Portugal. Inicialmente, atribuyeron sus síntomas a una posible resaca, pero descubrieron que las orugas tóxicas eran la verdadera causa.

Las orugas de la polilla procesionaria del pino tienen pelos que contienen una proteína irritante, causando molestias en la piel, ojos y garganta. Forest Research confirma la toxicidad de estas criaturas.

Sorprendentes síntomas y desenlace en el hospital

Smart describió síntomas alarmantes, incluyendo hormigueo en la mano izquierda y cosquilleo en el brazo izquierdo, que inicialmente confundieron con signos de un ataque cardíaco. Tras recibir atención médica, Smart fue dado de alta, pero al regresar al hotel, se encontró con Dornan conectado a equipos médicos.

Según Smart, Dornan experimentó entumecimiento en brazos y piernas, requiriendo asistencia médica de emergencia.

Ambos amigos compartieron su agradecimiento por salir vivos de esta experiencia. Smart recordó cómo los médicos sugirieron que las orugas tóxicas podrían haber causado sus síntomas.

