Jamie Campbell Bower será Celeborn en Los Anillos de Poder

El actor Jamie Campbell Bower interpretará a Celeborn, esposo de Galadriel, en la tercera temporada de Los Anillos de Poder

El misterio sobre el nuevo personaje de Jamie Campbell Bower en El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder finalmente fue revelado. El actor dará vida a Celeborn, el señor elfo y esposo de Galadriel, en la tercera temporada de la serie de Prime Video.

Después de interpretar al temible Vecna en Stranger Things, Bower cambiará completamente de registro para integrarse al universo creado por J.R.R. Tolkien con un personaje ligado a una de las figuras más importantes de la Tierra Media.

Celeborn llegará a la historia de Galadriel

Celeborn es conocido dentro del mundo de Tolkien como el esposo de Galadriel, personaje interpretado por Morfydd Clark en la serie. Aunque en las películas de Peter Jackson tuvo una aparición breve con la interpretación de Marton Csokas, su presencia tendrá mayor relevancia en la nueva temporada de Los Anillos de Poder.

Bower describió a Celeborn como un personaje marcado por el amor y el anhelo, una faceta completamente opuesta al villano que interpretó recientemente en la serie de Netflix.

"Esta idea de anhelo y añoranza es muy común", explicó el actor al hablar sobre la relación del personaje con Galadriel y la inspiración que encontró en la historia de Tolkien y su esposa, Edith.

El intérprete señaló que la separación entre Celeborn y Galadriel será un elemento importante en la construcción de la historia, pues el personaje deberá enfrentar la ausencia de alguien a quien ama profundamente.

En la serie, Celeborn y Galadriel han permanecido separados durante siglos, una situación que permitirá explorar una nueva dinámica entre ambos personajes.

Bower explicó que la relación entre Tolkien y Edith, marcada por periodos de distancia antes de su matrimonio, sirvió como una referencia emocional para interpretar el vínculo del matrimonio élfico.

Por su parte, Morfydd Clark aseguró que estaba entusiasmada con la llegada del actor al papel y destacó que su apariencia y personalidad encajan con la imagen que ella tenía de Celeborn.

"Jamie se parece exactamente a como me imagino a Celeborn. Es todo un elfo", comentó la actriz.

Los creadores encontraron al actor ideal

Los showrunners de la serie, JD Payne y Patrick McKay, explicaron que realizaron numerosas pruebas para encontrar al intérprete adecuado para el papel de Celeborn.

Payne destacó que Bower llamó su atención por su voz y presencia, elementos que consideraron esenciales para representar la sabiduría y antigüedad del personaje.

Además, la prueba de química con Morfydd Clark convenció al equipo creativo de que la conexión entre ambos actores funcionaría en pantalla.

"Instantáneamente sentimos que la amaba profundamente. Se sintió t an natural, tan orgánico, tan acertado", señaló Payne.

La nueva entrega de Los Anillos de Poder dará un salto temporal respecto al cierre de la segunda temporada y estará ambientada en una etapa marcada por la Guerra de los Elfos contra Sauron.

La historia mostrará al Señor Oscuro buscando crear el Anillo Único con el objetivo de obtener una ventaja definitiva, controlar a los pueblos de la Tierra Media y avanzar en su plan de conquista.

Charlie Vickers continuará como Sauron, mientras que Morfydd Clark regresará como Galadriel y Robert Aramayo como Elrond.

Regresos y nuevos integrantes del elenco

La tercera temporada contará también con el regreso de actores como Owain Arthur como Durin IV, Sophia Nomvete como Disa, Ismael Cruz Córdova como Arondir, Benjamin Walker como Gil-galad, Daniel Weyman como Gandalf, Lloyd Owen como Elendil y Cynthia Addai-Robinson como Míriel.

Además de Jamie Campbell Bower, la nueva temporada incorporará a Eddie Marsan, Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young.

Algunos personajes importantes de la segunda temporada no volverán debido a los acontecimientos de la historia, entre ellos Celebrimbor, Adar y Durin III.

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder llegará a Prime Video el 11 de noviembre de 2026.

La serie mantiene su planificación de cinco temporadas en total. El rodaje de la nueva entrega concluyó tras realizarse en Reino Unido durante 2025 y contará con la dirección de Charlotte Brändström, Sanaa Hamri y Stefan Schwartz.