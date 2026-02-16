James Van Der Beek aseguró rancho a su familia antes de morir

El actor James Van Der Beek consiguió asegurar el hogar de su familia en Texas poco antes de su fallecimiento, ocurrido el 11 de febrero de 2026 a los 48 años, tras una larga batalla contra el cáncer colorrectal en estadio 3.
Conocido por su papel en la serie Dawson's Creek, el intérprete concretó el 9 de enero la compra del rancho de 36 acres ubicado en Spicewood, en las afueras de Austin, propiedad que su familia rentaba desde 2020.
La adquisición, valuada entre 4.76 y 4.8 millones de dólares, fue posible gracias al apoyo económico de amigos cercanos, quienes colaboraron a través de un fideicomiso para cubrir el pago inicial.
De acuerdo con declaraciones de su representante, el actor no pudo completar la operación por sí solo debido a los elevados costos médicos derivados de su tratamiento oncológico.
La estrategia permitió que su esposa, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos pasaran de ser inquilinos a propietarios con hipoteca, garantizando la permanencia en el hogar familiar tras su muerte.
Una vida centrada en la familia
La mudanza a Texas en 2020 marcó un cambio radical para la familia, que dejó atrás Beverly Hills en busca de mayor tranquilidad y contacto con la naturaleza.
En una entrevista concedida en 2022, el actor describió la experiencia como “centradora” y destacó que para sus hijos representó una educación distinta, más conectada con el entorno natural y los ciclos de la vida.
Crisis financiera tras la enfermedad
Pese a su trayectoria en televisión y cine, el patrimonio del actor se vio severamente afectado por los gastos médicos.
Según diversos reportes, su fortuna pasó de varios millones de dólares a una cifra cercana a los 100 mil dólares al momento de su fallecimiento.
Van Der Beek había reconocido años atrás que su contrato en Dawson’s Creek fue poco favorable y que no recibió ingresos significativos por retransmisiones, situación agravada por los cambios en la industria del streaming y las reglas sindicales.
El sistema de salud del sindicato SAG-AFTRA exige a los actores cumplir con un ingreso anual mínimo o cierto número de días trabajados para mantener cobertura médica, una meta difícil durante enfermedades prolongadas.
Tras su muerte, amigos y allegados lanzaron una campaña en GoFundMe para apoyar a la familia con gastos médicos pendientes y otros costos. En apenas 48 horas, la recaudación superó los 2.2 millones de dólares.
En el mensaje público, los organizadores agradecieron el respaldo recibido y pidieron respeto a la privacidad de la familia.
"El espíritu de James sigue reuniendo a las personas”, expresaron.