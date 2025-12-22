James Ransone, actor de IT y The Wire, muere a los 46 años

La noticia sobre el fallecimiento del actor fue dada a conocer por autoridades de Los Ángeles. Esto se sabe del caso y su trayectoria reciente.

El actor James Ransone, conocido por papeles en series como The Wire y películas de terror como It: Chapter Two, falleció a los 46 años el viernes 19 de diciembre de 2025. La causa de muerte fue por posible causas autoinfligidas según el forense del condado de Los Ángeles, que aseguraron no se sospechó participación de terceros.

Ransone desarrolló una carrera que abarcó más de dos décadas en cine y televisión. Su trayectoria incluyó roles dramáticos y de género que lograron reconocimiento tanto de la audiencia como de la crítica, dejando un legado diverso en producciones de alto perfil.

Trayectoria de James Ransone en televisión

El actor nació el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, y comenzó a aparecer en pequeños papeles a principios de los años 2000. Fue en la segunda temporada de la serie dramática de HBO, The Wire, donde encontró su primer papel destacado como Ziggy Sobotka, un personaje que fue parte integral de la narrativa de la temporada.

A partir de ahí, Ransone participó en otras producciones televisivas como Generation Kill, donde interpretó al cabo del Cuerpo de Marines Josh Ray Person, así como en episodios de Bosch, Hawaii Five-0 y más recientemente una aparición en la serie Poker Face, estrenada en 2025.

Roles cinematográficos que marcaron su carrera

En cine, Ransone trabajó en varios géneros, aunque fue especialmente reconocido en películas de terror y thriller. Entre sus créditos se encuentran Sinister y Sinister 2, donde interpretó a un ayudante del sheriff cuya presencia marcó el tono sombrío de la franquicia.

También fue parte de Tangerine, película independiente que recibió atención crítica por su estilo único, y The Black Phone junto a Ethan Hawke, así como su secuela Black Phone 2, estrenada en 2025 y que amplió el alcance de su filmografía en el género de terror.

James Ransone y su esposa, Jamie McPhee, fuera del ojo público

James Ransone estuvo casado con Jamie McPhee durante varios años. La pareja tuvo la mayor parte de su relación y vida personal fuera del ámbito público, de acuerdo con información difundida por medios especializados.

McPhee no pertenece a la industria del entretenimiento y nunca buscó proyección pública a partir de la carrera del actor. Juntos formaron una familia con dos hijos, Jack y Violet, a quienes decidieron mantener alejados de la exposición mediática.

Según registros en redes sociales, la pareja contrajo matrimonio el 23 de septiembre de 2017 en Rosewood Beach, a orillas del lago Michigan. A lo largo de su relación, McPhee apareció de manera esporádica en actos públicos, reflejando una postura consistente de privacidad familiar.

Antecedentes personales y salud mental

Días antes del fallecimiento de Ransone, Jamie McPhee compartió una recaudación de fondos en apoyo a la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales, acción que fue interpretada por seguidores como un gesto de respaldo a causas relacionadas con la salud mental.

El actor había hablado en diversas ocasiones sobre sus procesos de adicción y recuperación. En una entrevista publicada en 2016, señaló que alcanzó la sobriedad a los 27 años, tras varios años de consumo de heroína, antes de consolidar su carrera televisiva.

En años posteriores, Ransone también compartió públicamente experiencias de trauma personal durante su infancia, señalando la importancia del acompañamiento emocional y la estabilidad familiar en su vida adulta.

Personas cercanas al actor han señalado que la paternidad ocupó un lugar central en su vida en los últimos años. La discreción mantenida por McPhee tras su fallecimiento es consistente con la forma en que la pareja gestionó su vida personal.