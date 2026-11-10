La empresa Skydance anunció que Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios, asumirá la presidencia del estudio el 1 de diciembre.

¡Sacudida en el mundo de los superhéroes! James Gunn y Peter Safran dejarán la dirección de DC Studios después de cuatro años al frente de la compañía, en un movimiento que marca una nueva etapa para una de las franquicias más importantes del entretenimiento.

La decisión fue anunciada por Skydance, empresa que ahora supervisa el estudio, y confirmó que Jeremy Latcham, antiguo ejecutivo de Marvel Studios, asumirá la presidencia y dirección creativa de DC a partir del próximo 1 de diciembre.

Latcham cuenta con una amplia trayectoria en el cine de superhéroes, pues participó en importantes producciones de Marvel como "Iron Man", "Los Vengadores", "Guardianes de la Galaxia" y "Spider-Man: De regreso a casa". Ahora tendrá la responsabilidad de encabezar el futuro cinematográfico y televisivo de los personajes de DC.

Gestión de Gunn y Safran y los proyectos en desarrollo

Durante su gestión, Gunn y Safran impulsaron una nueva estrategia para la franquicia, con producciones como "Superman", "Peacemaker", "Creature Commandos" y "Lanterns", buscando darle una identidad renovada al universo de los superhéroes.

Sin embargo, su salida de los puestos directivos no significa un adiós definitivo. James Gunn continuará trabajando en "Man of Tomorrow", la próxima película de Superman, programada para estrenarse en julio de 2027, mientras que ambos permanecerán como productores de "The Batman: Parte II".

Reestructuración corporativa bajo el liderazgo de Skydance

Con este cambio, DC Studios inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de un ejecutivo que viene directamente de la competencia. Ahora la expectativa está puesta en saber qué rumbo tomará la franquicia y si mantendrá la visión que James Gunn construyó para sus próximos proyectos.