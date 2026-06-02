James Gunn muestra la poderosa armadura de Lex Luthor

La secuela de Superman, presentó el primer vistazo al traje de combate de Lex Luthor, uno de los elementos más emblemáticos del villano en los cómics de DC

El director James Gunn compartió una nueva imagen de la producción de El hombre del mañana, secuela de la reciente película de Superman, en la que aparece por primera vez el traje de guerra que utilizará Lex Luthor, interpretado por Nicholas Hoult.

La fotografía fue publicada por el propio cineasta en redes sociales junto a un breve mensaje que confirmó que se trata de una prueba de vestuario realizada directamente desde el set de rodaje.

Una armadura clásica de los cómics

La aparición del traje representa un guiño a una de las versiones más reconocidas de Lex Luthor dentro del universo de DC Comics.

En las historietas, el multimillonario villano desarrolla sofisticadas armaduras tecnológicas para enfrentarse en igualdad de condiciones a Superman.

Estas versiones suelen incorporar fuerza sobrehumana, capacidad de vuelo, escudos de energía y un amplio arsenal diseñado específicamente para combatir al Hombre de Acero.

La imagen difundida sugiere además que el personaje tendrá una participación mucho más activa en la acción física de la película y podría abandonar rápidamente cualquier situación de cautiverio para regresar al centro del conflicto.

Superman y Lex enfrentarán una amenaza mayor

La nueva entrega mostrará a Superman, interpretado por David Corenswet, enfrentándose a una amenaza de escala galáctica: Brainiac, el célebre villano de DC que será encarnado por Lars Eidinger.

De acuerdo con los primeros detalles de la trama, el héroe kryptoniano se verá obligado a colaborar con su histórico enemigo, Lex Luthor, para intentar detener al poderoso cíborg interplanetario.

La película contará nuevamente con la participación de Rachel Brosnahan como Lois Lane y Skyler Gisondo en el papel de Jimmy Olsen. También regresarán Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Hawkgirl, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific.

Además, Milly Alcock retomará su personaje de Kara Zor-El tras protagonizar la película de Supergirl, mientras que Aaron Pierre debutará en la gran pantalla como John Stewart, uno de los Green Lantern más populares del universo DC.

El hombre del mañana llegará a los cines el 9 de julio de 2027 y forma parte de la nueva etapa cinematográfica impulsada por James Gunn y DC Studios.

La revelación del traje de combate de Lex Luthor marca el primer gran adelanto visual de una producción que promete expandir el universo de Superman con nuevos personajes, alianzas inesperadas y amenazas de escala cósmica.