James Franco afirma tener video de un extraterrestre

El actor publicó un video en TikTok que asegura muestra a un extraterrestre, provocando dudas, teorías y especulación entre sus seguidores

James Franco volvió a captar la atención en redes sociales tras asegurar que posee imágenes reales de un extraterrestre rondando su vivienda.

El actor compartió el material en TikTok, donde el video superó los dos millones de reproducciones y generó una ola de reacciones entre usuarios.

El actor, de 48 años, había permanecido alejado de las redes durante varios años y regresó en junio con la cuenta JamesFranco2319, desde la que comenzó a publicar mensajes enigmáticos que anticipaban una revelación para el 13 de julio.

El video que desató el debate

En la grabación, Franco aparece frente a una computadora reproduciendo imágenes de una supuesta cámara de seguridad. En el video se observa una figura con apariencia de extraterrestre caminando entre árboles, asomándose por ventanas e ingresando a una vivienda.

El clip concluye con un mensaje en el que promete publicar más material y asegura que la historia "se pone muy loca".

La publicación provocó opiniones divididas. Mientras algunos seguidores se mostraron intrigados, otros consideraron que podría tratarse de una campaña publicitaria o de una elaborada broma.

En redes sociales y foros como Reddit, varios usuarios señalaron aparentes inconsistencias en el video, como fallas en la marca de tiempo de la cámara de seguridad y detalles de edición que pondrían en duda la autenticidad de las imágenes.

Crecen las especulaciones

Aunque Franco aseguró que no promociona ningún proyecto, usuarios detectaron que las únicas cuentas que sigue en TikTok están relacionadas con la película Love Meets in the Sunshine, dirigida por Christian Guiton.

El cineasta también publicó videos en los que aseguró haber visto material adicional grabado por el actor y adelantó que próximamente se difundirán nuevas imágenes.

La reaparición pública de Franco ocurre varios años después de las acusaciones de conducta sexual inapropiada que enfrentó en 2018 y que derivaron en una demanda resuelta de manera extrajudicial en 2021.

Además, recientemente Seth Rogen confirmó que no ha vuelto a trabajar con el actor desde entonces y que no tiene previsto colaborar nuevamente con él.