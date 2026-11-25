El cantante británico contó cómo el éxito de su canción en 2005 también provocó rechazo y explicó por qué aprendió a restarle importancia a las críticas

El cantante británico James Blunt recordó la reacción negativa que enfrentó tras el éxito internacional de “You’re Beautiful”, sencillo que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música pop durante 2005, pero que también provocó rechazo entre algunos sectores del público.

En una entrevista, el intérprete habló sobre las críticas que recibió, la exposición mediática que acompañó su popularidad y la forma en que consiguió poner en perspectiva los comentarios desfavorables sobre su trabajo.

“Fue una sorpresa al principio. Yo era simplemente un tipo pequeño con un sueño. Y cuando alcanzas tu sueño, piensas que la gente estará feliz por ti. Que no estén felices por ti, sino enojados contigo por tu canción, parece irracional, una reacción exagerada”, expresó.

La canción fue lanzada el 30 de mayo de 2005 como el tercer sencillo del álbum debut de Blunt, Back to Bedlam. El tema llegó al primer lugar de las listas musicales en 10 países y consolidó la carrera internacional del cantante.

Sin embargo, su constante reproducción en las estaciones de radio y la estrategia de promoción terminaron provocando molestia entre algunos oyentes. El propio artista reconoció que la canción llegó a ser percibida como excesivamente difundida.

Blunt explicó que la promoción del sencillo estuvo enfocada principalmente en atraer al público femenino, particularmente mediante comerciales de la serie Desperate Housewives.

“Hubo una canción que prácticamente le metieron a la fuerza a la gente: ‘You’re Beautiful’, y terminó volviéndose molesta”, recordó al hablar de la manera en que la estrategia de su compañía discográfica influyó en la recepción del tema.

La historia detrás de la canción

Blunt también ha compartido cómo surgió la composición. En un ensayo publicado en 2020, contó que escribió la letra en aproximadamente dos minutos, después de encontrarse en Londres con una expareja que estaba acompañada de su nuevo novio.

“Nuestros ojos se encontraron, pero simplemente pasamos uno junto al otro. Después regresé a casa y escribí la letra de ‘You’re Beautiful’”, relató sobre el encuentro que inspiró uno de sus mayores éxitos.

Su pasado militar le ayudó a enfrentar los comentarios negativos

El cantante explicó que su experiencia previa en el Ejército británico le permitió dimensionar las críticas que recibió en los primeros años de su carrera musical.

Antes de dedicarse por completo a la música, Blunt sirvió como capitán y estuvo vinculado con operaciones militares. Por ello, recordó que mientras él recibía comentarios desfavorables sobre sus canciones, algunos de sus amigos enfrentaban situaciones de riesgo en Afganistán e Irak.

“Es interesante cómo, en general, la gente quiere derribar a otros por alcanzar sus pequeños sueños. Pero yo había tenido un trabajo realmente serio antes de eso”, comentó.

El intérprete señaló que, al comparar las reseñas negativas de sus discos con las experiencias de sus compañeros, comprendió que no debía darles demasiada importancia.

“Si en aquel momento me hubiera quejado con ellos diciendo: ‘Oh, The Guardian escribió algo realmente desagradable sobre mí y le dio tres estrellas a mi álbum’, ellos habrían podido hablar de quién había perdido la vida o alguna extremidad ese día, y eso ponía todo en perspectiva. Y la perspectiva lo es todo”, afirmó.

Prefiere recordar el apoyo de sus seguidores

Blunt explicó que actualmente procura concentrarse en la respuesta de las personas que acuden a sus conciertos, en lugar de permitir que un comentario negativo en internet afecte su estado de ánimo.

Como ejemplo, mencionó que después de presentarse ante 15 mil personas, piensa en el esfuerzo que hicieron sus seguidores para comprar boletos, reservar vuelos u hoteles y trasladarse hasta el recinto.

“Entonces, ¿realmente voy a molestarme por un solo comentario negativo en Twitter cuando 15 mil personas se involucraron de verdad conmigo? Todo se trata de perspectiva”, concluyó.

A más de dos décadas del lanzamiento de “You’re Beautiful”, James Blunt reconoce tanto el impacto que tuvo la canción en su trayectoria como las dificultades que acompañaron su popularidad.