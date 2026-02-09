Jake Paul llama a boicotear a Bad Bunny antes del Super Bowl LX

Paul instó a sus seguidores a apagar la transmisión del espectáculo argumentando que el artista representa valores contrarios al espíritu estadounidense.

El influencer y boxeador Jake Paul sorprendió al mundo del entretenimiento y el deporte al anunciar que boicotearía el show de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny.

A través de su cuenta en X, Paul instó a sus seguidores a apagar la transmisión del espectáculo y dejar de verlo, argumentando que el artista representa valores contrarios a lo que él considera el espíritu estadounidense.

Paul llegó incluso a calificar a Bad Bunny como “un falso ciudadano estadounidense que públicamente odia a Estados Unidos”, una declaración que se da en medio de la creciente polémica por los mensajes políticos que ha expresado el cantante, como sus críticas al ICE en los Grammy recientes.

La controversia se suma a un ambiente ya intenso alrededor del Super Bowl LX Halftime Show, donde Bad Bunny se convierte en el primer artista latino en encabezar el espectáculo principal, un evento con alto impacto cultural que ha generado tanto apoyo como críticas en diversas audiencias.