Jaime Camil vuelve al cine con la cinta Atrápelo quien pueda

En esta nueva producción comparte créditos con Ricardo Polanco e Isabella Aroyo, a quienes también reconoció por su trabajo.

Después de cinco años sin participar en una película, Jaime Camil regresa a la pantalla grande con la comedia romántica "Atrápelo Quien Pueda", un proyecto que además le permitió explorar una faceta diferente de este género.

El actor explicó que una de las cosas que más le llamó la atención del guion fue la construcción de su personaje, pues buscaba alejarse de los estereotipos masculinos que suelen aparecer en este tipo de historias. “Las comedias románticas a veces muestran al personaje masculino con una masculinidad tóxica tremenda, o un poco superficial”, comentó.

Una historia sobre el duelo y las segundas oportunidades

Para Camil, aunque el público pueda anticipar cómo termina una comedia romántica, lo interesante está en la manera de contarla y en los temas que se abordan. En esta historia, por ejemplo, se habla del duelo y de darse una segunda oportunidad en el amor cuando ya se tienen hijos.

También compartió cómo fue trabajar con el director Alfonso “Poncho” Pineda, quien apuesta por desarrollar personajes con historias y características propias, incluso antes de comenzar a filmar.

“Atrápelo quien pueda” llegará a cines el 12 de noviembre

Sobre el cine mexicano, Jaime destacó que actualmente existen propuestas para distintos públicos y gustos, desde historias de contenido social y político hasta comedias y películas de otros géneros. Consideró que esa variedad es precisamente lo que fortalece a la industria.

En esta nueva producción comparte créditos con Ricardo Polanco e Isabella Aroyo, a quienes también reconoció por su trabajo. La película “Atrápelo quien pueda” llegará a los cines este 12 de noviembre.