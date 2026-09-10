Jade Thirlwall habla de su etapa como solista tras Little Mix

La cantante británica habló sobre su transición como solista, su nominación al Mercury Prize y los retos que enfrentó tras Little Mix

La cantante británica Jade Thirlwall habló sobre su transición como solista, su nominación al Mercury Prize y los retos que enfrentó tras Little Mix.

A finales de 2021, Little Mix anunció una pausa indefinida que comenzaría después de su gira Confetti, tras una década de actividad. Aunque el grupo descartó una separación definitiva, sus integrantes reconocieron la necesidad de descansar y recargar energías.

El grupo se había formado en The X Factor en 2011 y rápidamente se convirtió en uno de los actos femeninos más importantes del Reino Unido. Durante su trayectoria consiguió cinco números uno, 19 canciones dentro del top 10 y un álbum en el primer lugar de las listas con Glory Days.

Para Jade Thirlwall, entonces de 29 años, el final de esa etapa significó enfrentarse a una nueva pregunta: qué hacer después de Little Mix.

Jade buscó su propia identidad musical

Aunque continuar en la música era una decisión clara, la cantante necesitó tiempo antes de comenzar formalmente su carrera en solitario.

Thirlwall contó que para el verano posterior al inicio de la pausa ya había compuesto prácticamente un álbum completo. Sin embargo, su equipo le recomendó esperar y continuar escribiendo, consejo que terminó siendo importante para encontrar una dirección propia.

La artista reconoció que parte de aquella primera música sonaba todavía a Little Mix. Por ello, decidió tomarse un tiempo para descubrir quién era como solista y experimentar con su identidad musical.

“Realmente necesitaba valerme por mí misma durante un tiempo”, explicó, al comparar el proceso con el que ocurre después de una ruptura, cuando una persona necesita reencontrar su propia identidad.

Jade tenía claro que su debut debía ser diferente. Inspirada por artistas que también habían dejado grupos para iniciar carreras individuales, decidió asumir riesgos y presentar una propuesta atrevida.

Entre sus referencias estuvo Gwen Stefani, particularmente su canción “What You Waiting For?”, mientras que también destacó a Beyoncé por la manera en que irrumpió como solista con “Crazy In Love”.

“Solo tienes una oportunidad para consolidarte como solista tras dejar un grupo”, señaló Thirlwall, quien prefirió apostar por algo grande aunque existiera la posibilidad de fracasar.

“Angel of My Dreams” marcó el comienzo

La apuesta tomó forma el 14 de julio de 2024, cuando Jade lanzó “Angel of My Dreams”, su primer sencillo como solista, poco más de dos años después del inicio de la pausa de Little Mix.

El tema de electropop y su videoclip exploran la relación de amor-odio de la cantante con la industria musical. Esa reflexión también se convirtió en uno de los ejes de su álbum debut, That’s Showbiz Baby!.

Para Jade, la fama puede convertirse en una experiencia adictiva debido a la necesidad constante de validación, atención y relevancia dentro de la industria del pop.

El regreso a una dinámica de promoción, esta vez sin sus compañeras de Little Mix, hizo que Thirlwall volviera a preocuparse por las cifras, la relevancia y los comentarios en redes sociales.

La presión la llevó a retomar la terapia, una herramienta que había utilizado durante su etapa con Little Mix y que posteriormente había dejado en pausa.

La experiencia, sin embargo, terminó por ayudarla a desarrollar una relación más saludable con el éxito. La cantante considera que ahora puede avanzar hacia su siguiente proyecto con una perspectiva diferente.

El Mercury Prize cierra una etapa

El reconocimiento más reciente para Jade llegó con su nominación al Mercury Prize, uno de los galardones musicales más importantes del Reino Unido.

La cantante admitió que no esperaba alcanzar ese nivel de reconocimiento de la crítica y aseguró sentirse abrumada por haber creado un proyecto que considera auténticamente suyo.

Incluso bromeó sobre los productores y compositores que rechazaron trabajar con ella al inicio de su carrera en solitario, asegurando que ahora recuerda a quienes volvieron a contactarla después de su éxito.