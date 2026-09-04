Jacqie Rivera honra a su madre con nueva canción y foto

La artista compartió una emotiva postal en la tumba de "La Diva de la Banda" para promocionar su tema y recordar su legado.

Jacqie Rivera conmovió a sus seguidores al compartir una emotiva fotografía desde la tumba de su madre, Jenni Rivera, en el jardín conmemorativo donde reposan sus restos, marcando un momento especial de reflexión tras el cierre de un mes significativo en su carrera musical.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante publicó la imagen en la que aparece sentada junto a las flores y adornos colocados en el lugar del descanso de "La Gran Diva de la Banda". La postal acompañó el anuncio de la disponibilidad de su sencillo musical titulado "If I Ain't Got You", tema que dedicó de manera especial al legado de su progenitora.

"Termino agosto con el corazón lleno de alegría. Un mes repleto de música, recuerdos y momentos que siempre llevaré conmigo. "If I Ain't Got You" ya está disponible y me regaló momentos que me hicieron sentir tan cerca de ti, mamá. Me despido de agosto con gratitud, amor y la certeza de que siempre estás conmigo", escribió la empresaria y cantante.

La publicación generó una pronta respuesta de cariño por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes llenaron la sección de comentarios con palabras de apoyo, destacando el evidente parecido físico entre madre e hija y enviando mensajes de homenaje a la memoria de la inolvidable intérprete de música regional mexicana.