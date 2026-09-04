Jacob Batalon se casa con Leahov en íntima boda en Francia

El intérprete de Ned Leeds en Spider-Man se casó con la diseñadora Veronica Leahov tras tres años de noviazgo en el Chateau de Tourreau.

Jacob Batalon, reconocido por su interpretación de Ned Leeds en la franquicia cinematográfica de Spider-Man, celebró su boda con la diseñadora de interiores Veronica Leahov en una ceremonia íntima realizada en el histórico Chateau de Tourreau, ubicado en la región de Provenza.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de origen filipino-estadounidense compartió imágenes del festejo de tres días, acompañadas de un mensaje en el que expresó su emoción por haber concretado la recepción rodeado de sus familiares y amigos más cercanos.

"Conseguí a la chica. Conseguí el apellido. Conseguí el amor eterno. Todavía estamos asimilando estos días en Provenza. Me casé con mi mejor amiga rodeado de nuestra gente favorita, y fue todo lo que pudimos haber soñado y más", manifestó el artista, agradeciendo además al equipo de producción y planeación que hizo posible la velada.

Un romance que se consolidó tras años de relación

La historia de amor entre la pareja comenzó a mediados de 2021, época en la que hicieron pública su relación compartiendo sus primeros viajes y momentos juntos en redes sociales. Tras más de tres años de noviazgo, consolidaron su vínculo con este enlace matrimonial en territorio europeo.

La publicación generó felicitaciones inmediatas en la sección de comentarios por parte de seguidores y colegas del entretenimiento, destacando las reacciones de figuras como la actriz Marisa Tomei y Sam Holland, hermano de su compañero de reparto Tom Holland.