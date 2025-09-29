Jackie Chan sorprende en concierto de SEVENTEEN en Hong Kong

Jackie Chan subió al escenario en un show de SEVENTEEN en Hong Kong, cantó con ellos y promocionó 'The Shadow’s Edge', su nueva película con Jun

El público de Hong Kong fue testigo de un momento inesperado cuando Jackie Chan irrumpió en el escenario durante uno de los conciertos de SEVENTEEN en el estadio Kai Tak.

El icónico actor no solo saludó a los 13 integrantes del grupo, sino que cantó con ellos y hasta participó en dinámicas del show, provocando una avalancha de fotos y videos en redes sociales.

Su aparición no fue casualidad: Chan mantiene un vínculo directo con Jun, miembro chino de SEVENTEEN, con quien comparte créditos en la película 'The Shadow’s Edge', dirigida por Larry Yang. Esta cinta de acción (ya proyectada en festivales asiáticos como el de Busan) narra la lucha de la policía de Macao contra un grupo de ladrones, combinando métodos clásicos y alta tecnología en un juego del gato y el ratón.

Para sellar el momento, el actor obsequió a la banda un arreglo floral con un mensaje de bienvenida, generando aún más emoción entre el público.

Aunque no se sabe si “The Shadow’s Edge” llegará a Latinoamérica, la presencia de Chan en el tour SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ha encendido la expectativa de los fans.