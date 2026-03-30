Jack Black se roba show en el Gran Premio de Japón

Su aparición formó parte de la promoción de la próxima película de Super Mario Galaxy, donde participa como actor de voz, junto a otras figuras de Hollywood.

El actor Jack Black se robó los reflectores durante el arranque del Gran Premio de Japón, al protagonizar uno de los momentos más comentados fuera de la pista.

Con su característico estilo, el también comediante fue el encargado de ondear la bandera de salida, aportando energía y humor desde el primer instante de la carrera.

Vestido de forma relajada y fiel a su personalidad, interactuó con los asistentes, generando aplausos y convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

¿Por qué estuvo presente en el Gran Premio?

Su aparición formó parte de la promoción de la próxima película de Super Mario Galaxy, donde participa como actor de voz, junto a otras figuras de Hollywood que también acudieron al evento.

¿Qué destacó más allá de la carrera?

Aunque la competencia ofreció momentos relevantes en la pista, para muchos aficionados el ambiente comenzó a encenderse desde el inicio, con la presencia de Jack Black y su estilo que captó la atención del público.