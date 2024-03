Jack Black lanza cover completo de 'Baby One More Time'

Tenacious D, el famoso dúo musical compuesto por Jack Black y Kyle Gass, lanzó una versión extendida de su cover de la canción "Baby One More Time" de Britney Spears.

Lo que comenzó como un clip viral de 20 segundos se ha convertido ahora es un tema de minuto y medio, acompañado de un video musical grabado durante el estreno de la película "Kung Fu Panda 4", en Los Ángeles.

En el video, Jack Black, ataviado con un traje blanco y negro inspirado en un panda, despliega su característico estilo de rock duro mientras baila y realiza movimientos de kárate junto a miembros del elenco, incluyendo a Awkwafina, Bryan Cranston, James Hong, Ke Huy Quan y su compañero Kyle Gass. Incluso el protagonista de la película, Po, hace apariciones especiales.

La versión completa de la canción ya está disponible en Spotify, donde los fanáticos pueden disfrutar de los tres minutos de esta fusión irreverente del clásico pop de Britney Spears.

Durante la alfombra del estreno, Jack Black compartió con The Hollywood Reporter la historia detrás de la elección de la canción para la película: "El director, Mike Mitchell, nos dijo que le encantaría tener una canción de Tenacious D para los créditos finales, y yo propuse hacer 'Hit Me Baby One More Time' de Britney Spears con un toque kung fu".

Black reveló que el proceso de grabación fue espontáneo y divertido, y la canción ha recibido gran respuesta.

"Grabamos un pequeño video musical improvisado en la habitación del hotel de Kyle (Gass), y se volvió viral. Es emocionante", dijo el músico.

