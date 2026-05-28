J.K. Simmons se reencuentra con Spider-Man en juego de MLB

J.K. Simmons protagonizó un momento viral durante el duelo entre Mets y Reds al encontrarse con un fan disfrazado de Spider-Man.

El actor J.K. Simmons, reconocido por interpretar a J. Jonah Jameson en las películas de Spider-Man, protagonizó un divertido momento durante el partido entre los New York Mets y los Cincinnati Reds en las Grandes Ligas.

Mientras disfrutaba del encuentro desde las gradas del Citi Field, las cámaras captaron que justo detrás del actor se encontraba un aficionado vestido completamente como Spider-Man y sosteniendo un ejemplar del ficticio Daily Bugle.

J.K. Simmons reunites with Spider-Man at the Mets vs Reds game. pic.twitter.com/C1iAVrei35 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 27, 2026

La escena rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde aficionados de Marvel y del beisbol reaccionaron con nostalgia al recordar la histórica rivalidad entre J. Jonah Jameson y el Hombre Araña en los cómics y películas.

Un momento digno del universo Marvel

El inesperado encuentro provocó bromas entre usuarios, quienes aseguraron que Simmons nuevamente estaba “buscando fotos de Spider-Man”, tal como ocurría en las películas dirigidas por Sam Raimi.

J.K. Simmons protagonizó un momento viral durante el duelo entre Mets y Reds al encontrarse con un fan disfrazado de Spider-Man.

La expresión de sorpresa y humor del actor también llamó la atención de los asistentes y espectadores que seguían la transmisión del encuentro.

El aficionado disfrazado de Spider-Man se acercó al actor con el periódico ficticio del Daily Bugle, recreando una de las dinámicas más recordadas del universo cinematográfico del superhéroe.

Los asistentes al estadio reaccionaron entre aplausos y risas al reconocer la referencia directa al personaje de Simmons, considerado por muchos fanáticos como una de las interpretaciones más icónicas dentro de Marvel.

El actor ganador del Óscar por la película Whiplash retomó su papel de J. Jonah Jameson en producciones recientes de Spider-Man, consolidándose como una figura emblemática de la franquicia.

Durante el encuentro deportivo, Simmons tomó con humor la aparición de su “eterno rival” y posó para fotografías con aficionados presentes en el estadio.

La escena recreó de manera espontánea la clásica relación entre Jameson y Peter Parker, donde el editor del Daily Bugle constantemente exigía imágenes exclusivas del superhéroe arácnido.