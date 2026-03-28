J-Hope de BTS revela que le emociona regresar a México

La relación con el país empezó con el proyecto grupal pero luego reforzada de manera individual a lo largo de los años. Entérate de lo que dijo.

BTS retomó actividades públicas en Estados Unidos con su participación en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde presentó parte de su nueva etapa musical tras concluir su periodo de servicio militar.

La aparición formó parte de la promoción de su álbum “Arirang” y estuvo marcada por dinámicas con fans, adelantos de su próxima gira mundial y menciones que generaron reacción en el público latinoamericano.

¿Cómo fue la aparición de BTS en televisión?

El grupo, integrado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook, convivió con fanáticos invitados en el estudio mediante juegos y actividades organizadas por Jimmy Fallon. Entre las dinámicas destacó una partida de Twister, además de momentos de interacción directa con el público.

“We did everything we could to prepare and show it to you, and we have even more to show you going forward.”



-@bts_bighit on their @netflix performance at Gwanghwamun Square 👀 #FallonTonight #BTSonFallon pic.twitter.com/cDOa84oJyg — The Tonight Show (@FallonTonight) March 26, 2026

México salió en medio de preguntas y respuestas

Uno de los momentos que generó mayor repercusión ocurrió cuando Fallon preguntó si había alguna ciudad que les emocionara especialmente. Mientras el público gritaba distintos destinos, se escuchó a J-Hope mencionar “Mexico City”.

La reacción fue inmediata entre las fans presentes y en redes sociales, donde el fragmento se viralizó acompañado de comentarios y memes. Además reforzó el vínculo entre las ARMYS mexicanas y el grupo, dejando de lado cualquier tipo de barrera.

Estos son los antecedentes entre BTS y tierras aztecas

El vínculo del grupo con México se remonta a 2014, cuando se presentaron por primera vez en el festival Music Bank México en la Arena Ciudad de México. En ese evento interpretaron temas como “We Are Bulletproof”, “Danger” y “No More Dream”.

Durante esa visita también convivieron con la cultura local y realizaron un recorrido por las Pirámides de Teotihuacán, donde Jimin participó en una dinámica simbólica en la Pirámide del Sol.

En 2015, BTS regresó con la gira “BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet”, con presentaciones en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes. El repertorio incluyó canciones de su primera etapa, consolidando su base de seguidores en el país.

Para 2017, el grupo volvió a México como parte de KCON México, nuevamente en la Arena Ciudad de México, ya con una proyección internacional más consolidada.

Actividades recientes de los integrantes en México

La relación con el país se ha mantenido a través de proyectos individuales. En 2023, V grabó el programa “Jinny’s Kitchen” en Bacalar, Quintana Roo, donde participó en un restaurante y recorrió la región.

Por su parte, J-Hope se presentó como solista en 2025 en el Palacio de los Deportes, donde interpretó temas como “Chicken Noodle Soup” y “Airplane pt.2”, destacando la respuesta del público mexicano durante sus conciertos.

La reciente aparición en televisión y la mención de la capital mexicana ocurren en un contexto de alta expectativa por el regreso del grupo a los escenarios internacionales, lo que mantiene la atención sobre las próximas fechas de su gira.