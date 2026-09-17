J Balvin y Valentina Ferrer ponen fin a su historia de amor

La confirmación sorprendió porque, apenas seis días antes, Ferrer había hablado públicamente sobre la dinámica que mantuvo con J Balvin durante casi diez años

Valentina Ferrer confirmó el final de su relación con J Balvin después de casi una década juntos y de haber formado una familia con su hijo Río. La modelo argentina explicó que la decisión fue tomada de manera respetuosa y pensando en el bienestar del menor.

Por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales, Ferrer señaló que, después de compartir años y momentos importantes, ella y el cantante colombiano “hemos decidido tomar caminos separados”.

La modelo se refirió al artista por su nombre de nacimiento, José Álvaro Osorio Balvin, y pidió comprensión ante el proceso personal que atraviesan. También aseguró que ambos continuarán presentes en la crianza de Río.

En su comunicado, Ferrer destacó que la separación ocurrió desde el amor y el respeto, con el propósito de tomar la mejor decisión para su familia. Añadió que su principal compromiso será continuar acompañando a su hijo con el cariño de ambos.

Río Osorio Ferrer nació en junio de 2021 y cumplió cinco años en 2026. Su nombre fue elegido como homenaje a Río de Janeiro, ciudad por la que J Balvin ha manifestado un afecto especial.

Hasta ahora, el cantante no ha difundido un comunicado independiente ni ha explicado las causas de la ruptura. Tampoco existen elementos confirmados que relacionen la separación con terceras personas, infidelidades o alguna disputa familiar.

Valentina habló de la relación días antes del anuncio

La confirmación sorprendió porque, apenas seis días antes, Ferrer había hablado públicamente sobre la dinámica que mantuvo con J Balvin durante casi diez años.

En aquella conversación destacó que no existía una fórmula para sostener una relación, pero consideró fundamentales la comunicación, el respeto, la complicidad y el compañerismo. También contó que la familia vivía en Nueva York y disfrutaba realizar actividades junto a Río.

Ferrer tampoco acompañó al colombiano durante su reciente presentación en Rock in Rio. Sin embargo, previamente había explicado que su ausencia se debía a compromisos profesionales relacionados con la Semana de la Moda de Nueva York, por lo que este hecho no fue presentado como una señal de la ruptura.

Una historia que comenzó en un videoclip

J Balvin y Valentina Ferrer se conocieron entre finales de 2016 y comienzos de 2017, durante la grabación del video de “Sigo extrañándote”. En la producción interpretaron a una familia, antes de comenzar una relación fuera de cámaras.

La pareja mantuvo gran parte de su vida privada lejos de la exposición pública, aunque apareció junta en eventos musicales, pasarelas y alfombras rojas. En 2021 anunciaron que esperaban a su primer hijo.

Su etapa familiar también inspiró “Río”, canción que J Balvin estrenó en 2025. El video fue elaborado con grabaciones personales del embarazo de Ferrer y diferentes momentos vividos junto a su hijo.

Los rumores sobre una posible separación comenzaron después de que la modelo compartiera publicaciones que algunos seguidores relacionaron con una ruptura. No obstante, Ferrer evitó revelar las causas y únicamente confirmó que la decisión se tomó de común acuerdo.

La expareja no estaba casada públicamente, por lo que se trata de una separación sentimental y no de un divorcio. Ambos permanecerán vinculados por la crianza de Río, cuya estabilidad colocaron como el punto central de esta nueva etapa.