J Balvin y Residente arreglan sus problemas tras estar peleados

Ambos cantantes del género urbano estuvieron implicados en una fuerte disputa por declaraciones negativas de uno al otro que comenzó desde hace más de 4 años

El cantante colombiano y el artista boricua, decidieron terminar con esta rivalidad a través de una foto publicada por el cantante colombiano donde citó lo siguiente.

"Hace meses nos encontramos, nos escuchamos, nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo".

Esta rivalidad generó mucha disputa entre ambos cantantes, a tal grado de realizar "tiraderas" con letras de canciones profundas y con palabra fuertes para declarar a través de lo artístico el odio que uno sentía hacia la otra persona.

Un claro ejemplo de esto fue cuando el cantante puertorriqueño lanzó la sesión #49 con el productor musical argentino "Bizarrap" donde por las previas declaraciones de J Balvin hacia el mismo, decidió responderle al artista colombiano con frases dirigidas hacia Balvin.

"Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon"

"La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón",

"Josecito, no tienes calle, por eso tiene' los nudillo' blandito'"

"Con solo un video entierro a este becerro Y lo pongo a subir fotos con su perro"

¿Cómo inició esta rivalidad?

Nos remontamos al año 2021 durante la entrega de los Latín Grammy donde el cantante colombiano no estuvo conforme por la poca presencia de los artistas del género urbano y todavía complementando el cuestionamiento hacia los reconocimientos que tenía la academia musical sobre los reguetoneros.

Incluso el cantante colombiano mediante sus redes sociales mencionó que ningún artista del género debería de seguir asistiendo a la entrega de estos premios en las siguientes ediciones por no valorar el esfuerzo y el desempeño de cada uno al no ser nominados.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (PD: estoy nominado para que no vengan que estoy dolido" mencionó balvin

Inmediatamente, Residente respondió a estas declaraciones al creer que estaba desmeritando la carrera del artista, ya que el cantante puertorriqueño cuenta con 31 premios de esta academia.

“Si los GRAMMY no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?", mencionó en un tweet.

Balvin respondió al enojo del boricua con un simple "respeto tu opinión" para posteriormente subir una fotografía al lado de un puesto pequeño de "hot dogs" haciendo referencia a la letra de la tiradera de Residente, mencionando que él era más falso que un hot dog sin pan.

Paz entre ambos artistas

Tras más de 4 años de disputa entre ambos artistas, finalmente decidieron poner fin a esta rivalidad, ocasionando una gran expectativa sobre lo que sucederá con la carrera musical de ambos cantantes, e incluso algunos fans comentaron sobre una posible colaboración para este 2026.

Después de la fotografía publicada por el cantante colombiano, una gran cantidad de fans de los dos artistas aceptaron las disculpas y quedaron muy conformes sobre la decisión de esta rivalidad donde quedo oficialmente terminada y de esta forma poder incrementar un poco la popularidad de ambos a sus próximas fechas establecidas.